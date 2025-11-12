TikTok. La tendance "antidépresseur" a des effets dans le Calvados

C'est la nouvelle tendance du moment sur TikTok. Le hashtag "lexapro", nom d'un antidépresseur, a dépassé les 1,3 milliard de visionnages sur la plateforme de vidéos verticales. Les vidéos associées à ce hashtag montrent souvent des témoignages d'utilisateurs ou des références culturelles autour de ce traitement. Cette tendance, qui donne de la visibilité aux antidépresseurs et aux problèmes de santé mentale, montre ses effets sur la jeune et moins jeune population en France, comme dans le Calvados.

Une hausse inquiétante en 10 ans

Astrid Hirschelmann, professeure en psychologie clinique à l'Université de Caen, remarque par exemple : "J'ai plusieurs jeunes qui ont pu commettre des tentatives de suicide ou des actes de scarification, du fait de ce genre de messages." Astrid Hirschelmann estime que les adolescents et jeunes adultes sont "en alerte, et se font passer ces messages" de façon bienveillante. Cependant, cette situation peut aussi se retourner dans l'autre sens : "Il est malheureusement facile d'enfoncer encore plus quelqu'un dans le mal." Pour la psychologue, cette tendance n'est pas apparue que sur TikTok : "On remarque une hausse des cas de dépression depuis une dizaine d'années", explique-t-elle, pointant du doigt la période du Covid qui a "renfermé les gens sur eux-mêmes". Ce sujet touche tout le monde, pas seulement les plus jeunes.

"C'est la solution de facilité"

Selon la professeure en psychologie clinique, la situation sanitaire, écologique et économique actuelle incite à l'inquiétude, pouvant mener à se réfugier sur les réseaux : "C'est un peu devenu une solution de facilité." Un climat qui ne favorise donc pas la stabilité, ni l'épanouissement. L'antidépresseur est donc devenu, malgré lui, un élément notable de la culture chez les jeunes. "C'est sûr qu'on en parle beaucoup plus qu'avant", confirme Astrid Hirschelmann, avec des références venant du monde de la musique ou encore dans des séries.

A savoir que la prescription d'antidépresseurs ne doit se faire que par l'avis d'un médecin. De plus, un suivi est recommandé pour mieux évaluer la situation d'une personne souffrante.