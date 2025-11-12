En ce moment Hand in my pocket Alanis MORISSETTE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

TikTok. La tendance "antidépresseur" a des effets dans le Calvados

Santé. Alors que le hashtag "antidépresseur" a atteint 1,3 milliard de vues sur le réseau TikTok, cette tendance semble avoir des effets sur le Calvados. Plus de détails avec une psychologue de l'agglomération caennaise.

Publié le 12/11/2025 à 11h43, mis à jour le 12/11/2025 à 11h45 - Par Léo Besselievre
TikTok. La tendance "antidépresseur" a des effets dans le Calvados
Le hashtag "antidépresseur" est devenu l'un des plus consultés sur la plateforme TikTok, avec plus d'un milliard de vues. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la nouvelle tendance du moment sur TikTok. Le hashtag "lexapro", nom d'un antidépresseur, a dépassé les 1,3 milliard de visionnages sur la plateforme de vidéos verticales. Les vidéos associées à ce hashtag montrent souvent des témoignages d'utilisateurs ou des références culturelles autour de ce traitement. Cette tendance, qui donne de la visibilité aux antidépresseurs et aux problèmes de santé mentale, montre ses effets sur la jeune et moins jeune population en France, comme dans le Calvados.

Une hausse inquiétante en 10 ans

Astrid Hirschelmann, professeure en psychologie clinique à l'Université de Caen, remarque par exemple : "J'ai plusieurs jeunes qui ont pu commettre des tentatives de suicide ou des actes de scarification, du fait de ce genre de messages." Astrid Hirschelmann estime que les adolescents et jeunes adultes sont "en alerte, et se font passer ces messages" de façon bienveillante. Cependant, cette situation peut aussi se retourner dans l'autre sens : "Il est malheureusement facile d'enfoncer encore plus quelqu'un dans le mal." Pour la psychologue, cette tendance n'est pas apparue que sur TikTok : "On remarque une hausse des cas de dépression depuis une dizaine d'années", explique-t-elle, pointant du doigt la période du Covid qui a "renfermé les gens sur eux-mêmes". Ce sujet touche tout le monde, pas seulement les plus jeunes.

"C'est la solution de facilité"

Selon la professeure en psychologie clinique, la situation sanitaire, écologique et économique actuelle incite à l'inquiétude, pouvant mener à se réfugier sur les réseaux : "C'est un peu devenu une solution de facilité." Un climat qui ne favorise donc pas la stabilité, ni l'épanouissement. L'antidépresseur est donc devenu, malgré lui, un élément notable de la culture chez les jeunes. "C'est sûr qu'on en parle beaucoup plus qu'avant", confirme Astrid Hirschelmann, avec des références venant du monde de la musique ou encore dans des séries.

A savoir que la prescription d'antidépresseurs ne doit se faire que par l'avis d'un médecin. De plus, un suivi est recommandé pour mieux évaluer la situation d'une personne souffrante.

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
TikTok. La tendance "antidépresseur" a des effets dans le Calvados
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple