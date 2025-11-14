Santé mentale. Des formations organisées à Caen pour aider des personnes en souffrance

Des formations en santé mentale, c'est ce que propose l'association Premiers secours en santé mentale (PSSM) France. Elles permettent de contrer les idées reçues et de changer son regard sur les personnes souffrantes. C'est notamment le cas à Caen et dans son agglomération.

Comprendre et agir correctement

Ces formations sont destinées à toute personne voulant en apprendre plus sur la santé mentale et savoir comment agir face à une personne en souffrance. Pour 250€, un volontaire passe deux jours de formation, articulés sur quatre axes : l'anxiété, la dépression avec crise suicidaire, l'entrée dans la psychose et les addictions. Avec ces thématiques, "80% des pathologies de la santé mentale sont couvertes", selon Catherine Lepargneur, formatrice agréée PSSM.

Il y a évidemment du théorique, mais aussi beaucoup de mises en situation, pour permettre aux volontaires d'être dans les meilleures conditions. "Le but est de prendre en charge dans un premier temps la personne souffrante, avant de l'amener vers un professionnel de santé", souligne Catherine Lepargneur. On apprend donc à "avoir la bonne posture, afin que tout le monde puisse aider son prochain", ajoute-t-elle.

Une nouvelle formation sera organisée lundi 1er et mardi 2 décembre, au château de Maltot, au sud de Caen. Elle s'adresse à tout le monde, et coûte le même prix : 250€. Pour plus d'informations, consultez le site internet des Premiers secours en santé mentale.