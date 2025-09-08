Calvados. Ce député a TikTok dans le viseur : il proposera des pistes d'action jeudi

Ses entretiens avec des influenceurs avaient fait parler. Arthur Delaporte, député PS de la 2e circonscription du Calvados, est le président d'une commission d'enquête sur l'impact psychologique du réseau social TikTok sur les mineurs. Le rapport est présenté jeudi 11 septembre. "Nous sommes dans une course contre-la-montre permanente face aux évolutions technologiques", explique-t-il. Ainsi, plus de 160 personnes ont été interrogées. "On a essayé de faire un état du phénomène, de l'emprise de TikTok sur les mineurs, la manière dont on crée des relations de dépendance vis-à-vis des écrans, ou comment des jeunes, ou des adultes, sont enfermés dans des spirales de contenus qui peuvent être nocives, comme l'incitation au suicide", poursuit l'élu, qui regrette le manque de modération de la plateforme, et sa "complaisance".

Jeudi, des pistes d'action seront proposées pour "continuer d'avancer, et voir ce qui peut être modifié dans la loi. Je pense qu'on peut renforcer des éléments pour lutter contre le sexisme et la haine en ligne".