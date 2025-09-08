En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Ce député a TikTok dans le viseur : il proposera des pistes d'action jeudi

Politique. Arthur Delaporte préside une commission d'enquête parlementaire autour du réseau social TikTok. Il présentera son rapport jeudi 11 septembre.

Publié le 08/09/2025 à 11h00 - Par Lilian Fermin
Calvados. Ce député a TikTok dans le viseur : il proposera des pistes d'action jeudi
Arthur Delaporte préside la commission d'enquête parlementaire autour de TikTok.Laure Miller, députée EPR de la Marne, est la rapporteure.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ses entretiens avec des influenceurs avaient fait parler. Arthur Delaporte, député PS de la 2e circonscription du Calvados, est le président d'une commission d'enquête sur l'impact psychologique du réseau social TikTok sur les mineurs. Le rapport est présenté jeudi 11 septembre. "Nous sommes dans une course contre-la-montre permanente face aux évolutions technologiques", explique-t-il. Ainsi, plus de 160 personnes ont été interrogées. "On a essayé de faire un état du phénomène, de l'emprise de TikTok sur les mineurs, la manière dont on crée des relations de dépendance vis-à-vis des écrans, ou comment des jeunes, ou des adultes, sont enfermés dans des spirales de contenus qui peuvent être nocives, comme l'incitation au suicide", poursuit l'élu, qui regrette le manque de modération de la plateforme, et sa "complaisance".

Jeudi, des pistes d'action seront proposées pour "continuer d'avancer, et voir ce qui peut être modifié dans la loi. Je pense qu'on peut renforcer des éléments pour lutter contre le sexisme et la haine en ligne".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. Ce député a TikTok dans le viseur : il proposera des pistes d'action jeudi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple