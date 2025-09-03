Orne. Baisse d'élèves préoccupante, protection des professeurs… Le directeur académique fait le point sur la rentrée

En ce moment Atomic City U2
Education. En cette semaine de rentrée scolaire, Jean-Luc Legrand, directeur académique de l'Orne, a répondu à nos questions en direct, dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire "L'invité du mercredi".

Publié le 03/09/2025 à 18h06 - Par Lucie Peudevin
Jean-Luc Legrand est le directeur académique de l'Orne. - Simon Lebaron

Ce mercredi 3 septembre, le directeur académique des services et de l'Education nationale de l'Orne, Jean-Luc Legrand, est venu évoquer la rentrée scolaire et ses nouveautés dans notre nouveau rendez-vous à l'antenne, "L'invité du mercredi". Alors que "chaque classe bénéficie d'un enseignant" dans le premier degré, voici un aperçu de notre entretien à écouter en podcast.

La baisse d'élèves est-elle préoccupante, notamment dans les collèges ?

"C'est préoccupant parce que nous ne nous attendions pas à une baisse si brutale dans les collèges : moins 250 élèves dans le public, une centaine pour les collèges privés. C'est beaucoup plus que ce que nous avions prévu. Donc, oui, cela se ressent, parce que 250 élèves, c'est presque un collège. Bien entendu, pour certains territoires, plus touchés que d'autres, cela représente une ou deux classes et des enseignants en moins, et donc, moins de dynamisme dans ces établissements."

Alors qu'une directrice d'école dans le Cantal, harcelée, s'est suicidée, comment protéger le corps éducatif ?

"Tout d'abord, c'est un fait tragique. Je voudrais m'associer à la peine de ses proches et de sa famille. C'est un événement traumatisant. Comment les protéger ? C'est un travail à faire par les inspecteurs de l'Education nationale, par toute la communauté éducative. Il s'agit d'écouter, d'entendre, de prévoir. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais c'est quelque chose que nous avons pris à bras-le-corps, et nous essayons d'accompagner, au mieux, chaque situation. Chaque signal faible doit être pris en compte."

Cette rentrée met l'accent sur l'égalité des genres avec des classes aménagées. En quoi consistent-elles ?

"La classe d'horaires aménagés maths-sciences consiste à proposer trois heures par semaine à des élèves, 50% de filles et 50% de garçons, pour leur donner l'appétence pour les sciences et les mathématiques. On espère les voir faire de beaux parcours professionnels dans ces domaines."

