[En images] Argentan. Découvrez la future école "innovante", prévue pour la rentrée 2026

Symbole du renouvellement urbain du quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge à Argentan, l'école Ginette Kolinka commence à prendre forme. Elle va accueillir les quelque 200 élèves de l'actuelle et vétuste école Anne Frank à la rentrée de septembre 2026. L'école publique se veut innovante tant sur le plan de la structure du bâtiment que de sa pédagogie. Une vingtaine d'habitants du quartier et de parents d'élève l'ont visité jeudi 2 octobre.

Une vingtaine d'habitants, parents d'élèves et écoliers ont visité le chantier. Ici, dans l'une des futures cours de récréation. - Simon Lebaron

L'environnement au cœur du bâtiment

L'établissement, avec son ossature en bois et ses grandes baies vitrées, surprend au milieu des immeubles du quartier, en pleine rénovation. Isolation en paille compressée, panneaux photovoltaïques sur le toit… "C'est un bâtiment innovant à haute teneur environnementale", souligne Jean-Louis Menereul, vice-président de Terres d'Argentan délégué à l'éducation et ancien enseignant.

L'entrée se fera par ces deux doubles portes sur la droite. La rue va être réaménagée pour plus de sécurité. - Simon Lebaron

L'école est aussi dotée d'un système de ventilation naturelle. Exit la VMC qui consomme, place aux fenêtres intelligentes qui préviennent par une lumière rouge lorsqu'il faut l'ouvrir pour renouveler l'air.

"L'école de demain n'est pas celle que l'on a connue"

Pour les enfants, plusieurs choses vont changer. D'abord, la cour de récréation. "Elle est assez petite à Anne Frank", rappelle Jacqueline Hue, qui s'occupait de la garderie et de la cantine à l'école jusqu'à sa retraite. A Ginette Kolinka, les élèves en maternelle et en élémentaire auront chacun leur cour "oasis", plus verte et avec la possibilité de proposer des cours à l'extérieur.

L'une des 13 salles de classe. A l'extérieur, la cour de récréation des maternelles n'est pas encore achevée. - Simon Lebaron

Il y aura également un espace extérieur dédié au sport et une cour sur le toit de la cantine destinée, elle, à de la lecture ou des jeux de société.

La salle de motricité pourra aussi servir d'amphithéâtre. - Simon Lebaron

A l'intérieur, une salle de motricité, 13 classes, dont une adaptée pour les enfants atteints de troubles autistiques, et un coin lecture. "J'ai hâte d'aller dans ma nouvelle récréation et la bibliothèque parce que j'aime bien lire", sourit Inaya Despres, qui rentrera en CM1 dans cette nouvelle école. Comme à Anne Frank, la médiathèque va prêter, dans une plus grande proportion, des documents et livres à l'école et "les renouveler régulièrement".

Le coin lecture est installé au premier étage. - Simon Lebaron

"L'école de demain n'est pas celle que l'on a tous connue", assure Jean-Louis Menereul. Selon lui, cette nouvelle architecture doit permettre d'utiliser les classes et leur mobilier flexible pour faire cours, "mais aussi les couloirs, la salle de motricité comme un amphithéâtre et l'extérieur quand il fait beau".

Une zone semi-piétonne devant l'école

Autre nouveauté, un local associatif a été créé à l'extrémité de l'école. Il sera accessible aux associations du quartier hors des heures de cours. Son fonctionnement reste à construire avec les associations.

Enfin, la rue du 6 juin 1944 sera réaménagée pour garantir la sécurité devant l'école. Deux barrières de part et d'autre de la rue la fermeront pour obtenir une zone piétonne temporaire aux heures d'entrée et de sortie d'école (matin, midi et soir).