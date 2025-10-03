En ce moment Je m'en vais VIANNEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Argentan. Découvrez la future école "innovante", prévue pour la rentrée 2026

Education. Une école "innovante" est en fin de construction dans le quartier Saint-Michel d'Argentan pour remplacer celle, vétuste, d'Anne Frank. Quelques habitants et parents d'élèves ont pu visiter le chantier, jeudi 2 octobre.

Publié le 03/10/2025 à 15h50 - Par Simon Lebaron
[En images] Argentan. Découvrez la future école "innovante", prévue pour la rentrée 2026
La future école Ginette Kolinka commence à prendre forme dans le quartier Saint-Michel d'Argentan. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Symbole du renouvellement urbain du quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge à Argentan, l'école Ginette Kolinka commence à prendre forme. Elle va accueillir les quelque 200 élèves de l'actuelle et vétuste école Anne Frank à la rentrée de septembre 2026. L'école publique se veut innovante tant sur le plan de la structure du bâtiment que de sa pédagogie. Une vingtaine d'habitants du quartier et de parents d'élève l'ont visité jeudi 2 octobre.

Une vingtaine d'habitants, parents d'élèves et écoliers ont visité le chantier. Ici, dans l'une des futures cours de récréation.Une vingtaine d'habitants, parents d'élèves et écoliers ont visité le chantier. Ici, dans l'une des futures cours de récréation. - Simon Lebaron

L'environnement au cœur du bâtiment

L'établissement, avec son ossature en bois et ses grandes baies vitrées, surprend au milieu des immeubles du quartier, en pleine rénovation. Isolation en paille compressée, panneaux photovoltaïques sur le toit… "C'est un bâtiment innovant à haute teneur environnementale", souligne Jean-Louis Menereul, vice-président de Terres d'Argentan délégué à l'éducation et ancien enseignant.

L'entrée se fera par ces deux doubles portes sur la droite. La rue va être réaménagée pour plus de sécurité.L'entrée se fera par ces deux doubles portes sur la droite. La rue va être réaménagée pour plus de sécurité. - Simon Lebaron

L'école est aussi dotée d'un système de ventilation naturelle. Exit la VMC qui consomme, place aux fenêtres intelligentes qui préviennent par une lumière rouge lorsqu'il faut l'ouvrir pour renouveler l'air.

A lire aussi : Argentan. Une nouvelle école "exemplaire" pour le quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge

"L'école de demain n'est pas celle que l'on a connue"

Pour les enfants, plusieurs choses vont changer. D'abord, la cour de récréation. "Elle est assez petite à Anne Frank", rappelle Jacqueline Hue, qui s'occupait de la garderie et de la cantine à l'école jusqu'à sa retraite. A Ginette Kolinka, les élèves en maternelle et en élémentaire auront chacun leur cour "oasis", plus verte et avec la possibilité de proposer des cours à l'extérieur.

L'une des 13 salles de classe. A l'extérieur, la cour de récréation des maternelles n'est pas encore achevée.L'une des 13 salles de classe. A l'extérieur, la cour de récréation des maternelles n'est pas encore achevée. - Simon Lebaron

Il y aura également un espace extérieur dédié au sport et une cour sur le toit de la cantine destinée, elle, à de la lecture ou des jeux de société.

La salle de motricité pourra aussi servir d'amphithéâtre.La salle de motricité pourra aussi servir d'amphithéâtre. - Simon Lebaron

A lire aussi : Argentan. La future école sera nommée Ginette Kolinka, pour remplacer celle d'Anne Frank

A l'intérieur, une salle de motricité, 13 classes, dont une adaptée pour les enfants atteints de troubles autistiques, et un coin lecture. "J'ai hâte d'aller dans ma nouvelle récréation et la bibliothèque parce que j'aime bien lire", sourit Inaya Despres, qui rentrera en CM1 dans cette nouvelle école. Comme à Anne Frank, la médiathèque va prêter, dans une plus grande proportion, des documents et livres à l'école et "les renouveler régulièrement".

Le coin lecture est installé au premier étage.Le coin lecture est installé au premier étage. - Simon Lebaron

"L'école de demain n'est pas celle que l'on a tous connue", assure Jean-Louis Menereul. Selon lui, cette nouvelle architecture doit permettre d'utiliser les classes et leur mobilier flexible pour faire cours, "mais aussi les couloirs, la salle de motricité comme un amphithéâtre et l'extérieur quand il fait beau".

Une zone semi-piétonne devant l'école

Autre nouveauté, un local associatif a été créé à l'extrémité de l'école. Il sera accessible aux associations du quartier hors des heures de cours. Son fonctionnement reste à construire avec les associations.

Enfin, la rue du 6 juin 1944 sera réaménagée pour garantir la sécurité devant l'école. Deux barrières de part et d'autre de la rue la fermeront pour obtenir une zone piétonne temporaire aux heures d'entrée et de sortie d'école (matin, midi et soir).

Galerie photos
Une vingtaine d'habitants, parents d'élèves et écoliers ont visité le chantier. Ici, dans l'une des futures cours de récréation. - Simon Lebaron La salle de motricité pourra aussi servir d'amphithéâtre. - Simon Lebaron L'entrée se fera par ces deux doubles portes sur la droite. La rue va être réaménagée pour plus de sécurité. - Simon Lebaron L'une des 13 salles de classe. A l'extérieur, la cour de récréation des maternelles n'est pas encore achevée. - Simon Lebaron Le coin lecture est installé au premier étage. - Simon Lebaron A côté de l'école, les travaux de rénovation des immeubles ont commencé. De grands grillages avec des plantes montantes et des haies vont être installés pour réduire le vis-à-vis. - Simon Lebaron

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Argentan. Découvrez la future école "innovante", prévue pour la rentrée 2026
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple