Argentan. Une nouvelle école "exemplaire" pour le quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge

C'était lundi 11 mars la pose de la première pierre de la nouvelle école du quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge, rue du 6-Juin à Argentan. Ou plutôt la pose de la première botte de paille. Au lieu de la traditionnelle brique posée sur un mur, c'est de la paille compressée qui a été rentrée dans un caisson en bois.

La nouvelle école du quartier, qui remplacera l'actuelle et vétuste école Anne-Frank, sera "exemplaire en tout point", selon les mots du préfet de l'Orne Sébastien Jallet. Son ossature sera en bois, son isolation en paille compressée, elle sera dotée d'un système de ventilation naturelle, de panneaux photovoltaïques sur le toit et d'un système de récupération d'eaux de pluie. Le bâtiment sera quasiment autonome énergétiquement. Il "répond à des enjeux nouveaux face à l'urgence climatique", explique le maire Frédéric Leveillé.

La future école aura une ossature en bois. - Agence MWAH

"On espère gagner en qualité de travail"

Une cinquantaine d'élèves du CP au CE2 de l'école Anne-Franck ont assisté à l'inauguration de leur future école. Certains ont même récité des poèmes de Maurice Carême et de Victor Hugo. Environ 200 élèves sont accueillis à chaque rentrée scolaire.

Ce à quoi devrait ressembler l'intérieur de l'école une fois le chantier achevé. - Agence MWAH

L'école, sur deux étages, comptera treize classes : cinq de maternelle, dont une pour enfants ayant des troubles autistiques, et huit classes élémentaires. "On espère gagner en qualité de travail avec des nouveaux locaux, des locaux plus adaptés, plus récents, plus agréables", déclare Fanny Debieu-Chesnel, enseignante en dispositif ULIS à l'école Anne-Frank. Son ouverture est programmée pour la rentrée de septembre 2025. Le coût total du projet est estimé à 7,5 millions d'euros.