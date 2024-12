Argentan. La nouvelle école ne sera pas prête pour la rentrée de septembre 2025

Symbole du renouvellement urbain du quartier Saint-Michel-Vallée d'Auge à Argentan, la nouvelle école primaire ne sera pas prête pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Le chantier commencé en mars a pris du retard, estimé entre 6 et 8 semaines. La raison : les conditions climatiques et notamment les fortes pluies de cette année, ce qui pose d'autant plus problème que cette école primaire est un exemple d'écologie car elle est censée être quasiment autonome énergétiquement. L'établissement, qui doit remplacer l'école vétuste Anne-Frank, est construit en ossature bois avec une isolation en paille.

Estimant qu'un déménagement en cours d'année scolaire 2025-2026 était une source de stress pour les élèves et les enseignants, il a été décidé de reporter la mise en fonction de l'école au premier semestre 2026 pour y terminer l'année scolaire. Les quelque 200 élèves seront accueillis à l'école Anne-Frank à la rentrée de septembre.