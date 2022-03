Mortrée. École de Mortrée : la CDC répond aux parents

À Mortrée, près d'Argentan (Orne), des parents d'élèves se sont mobilisés lundi 5 novembre 2018. Leurs enfants scolarisés en maternelle vont rester dans les locaux de l'école, alors que ceux-ci vont subir 20 mois d'importants travaux, commandités par la Communauté de Communes (CDC) des Sources de l'Orne. Lundi soir 5 novembre, la CDC a publié un long communiqué intitulé la passion l'ayant emporté sur la raison, nous souhaitons relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il est signé par le Président de la CDC et par sept vice-présidents, pour répondre à l'action des parents.

Rappel de l'historique

Ce communiqué rappelle qu'en mai 2016, le choix avait été fait de travaux qui se dérouleraient en deux temps et sur site occupé, comme cela avait déjà été fait à l'école voisine Louis Forton à Sées, sans que cela ne soulève aucune remarque négative ni inquiétude tant de la part des enseignants que de la part des parents. Le président de la Commission scolaire, maire de Mortée, avait eu connaissance de ce cahier des charges et l'avait validé. S'en sont suivies plusieurs réunions en présence chaque fois de plusieurs conseillers municipaux de Mortrée, pas une seule fois la question du déroulement des travaux selon ce mode de fonctionnement en deux tranches n'a été mis en cause. Une rencontre a été organisée avec les équipes enseignantes, qui - elles non plus - n'ont rien trouvé à dire sur le déroulement en deux tranches. Le projet a donc été finalisé dans ce sens.

Pétition

Ce n'est qu'après que les parents d'élèves qui refusaient de voir les travaux en site occupé, ont déclenché une pétition soutenue par le Maire. Quelle ne fut pas notre stupéfaction d'apprendre que celui qui avait en charge ce projet et qui avait contribué à son élaboration depuis le début, le rejetait finalement en bloc ! précise le communiqué de la CDC.

Trois options

Les parents d'élèves ayant pris contact avec la Préfecture, Madame la Préfète nous a demandé de bien vouloir revoir notre copie, explique le communiqué, qui précise : dans un souci d'apaisement, trois possibilités s'offraient à nous. Et le communiqué détaille :

- la première, mettre en place des écoles provisoires supplémentaires : coût de l'opération entre 100 000 et 150 000 €, difficilement réalisable techniquement et juridiquement fragile dans le cadre des règles de la commande publique ; cela repousserait de plus les travaux à septembre 2019.

- la deuxième, proposée par la Mairie, était d'installer les maternelles dans la salle polyvalente. Arrivée tardivement et totalement inadaptée, cette solution nécessiterait une mise à disposition au profit de la CdC de ladite salle pendant deux ans, afin d'éviter tout recours juridique ;

- la troisième, procéder au désamiantage pendant les vacances scolaires, sans remettre en cause le reste du déroulement de l'opération. Les vacances de Noël n'étant pas propices en la matière, en accord avec l'architecte et l'entreprise, cette phase a donc été reportée aux vacances de février.

Vote de la CDC

Le communiqué de préciser : mise au vote du Conseil Communautaire du 31 octobre 2018, c'est cette troisième solution qui a été retenue par 38 voix pour et trois voix contre (deux élus de Mortrée et un élu Saint-Hilaire la Gérard, le maire de Mortrée ayant quitté la salle n'a pas participé au vote).

