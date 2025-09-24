En ce moment J'ai changé KENDJI
Orne. Les enfants de cette école réinventent leur cour de récréation

Education. Avec le Parc naturel régional et Géoparc mondial Unesco Normandie Maine, les enfants de l'école Louis Forton, à Sées, réinventent leur cour de récréation. Les ateliers sont organisés dans le cadre du programme Récré'actions, visant à repenser et renaturer les cours d'écoles du territoire.

Publié le 24/09/2025 à 18h25 - Par Martin Patry
Orne. Les enfants de cette école réinventent leur cour de récréation
Laetitia Marie et les enfants de l'école Louis Forton ont participé au premier atelier du programme Récré'actions, mardi 23 septembre. - Martin Patry

"Ici, on joue à la marchande. Là-bas, on joue au foot." A Sées, plusieurs élèves de l'école primaire Louis Forton ont participé au premier atelier du programme Récré'actions, lancé par le Parc naturel régional et Géoparc mondial Unesco Normandie-Maine, mardi 23 septembre. "C'est un projet qui répond aux enjeux environnementaux et climatiques prévus dans la charte du parc pour les 15 années à venir", explique Laetitia Marie, coordinatrice du programme.

A lire aussi. Orne. Le Parc Normandie-Maine officiellement labellisé Géoparc mondial de l'Unesco

Améliorer le bien-être des élèves

A travers ce projet, le Parc et Géoparc Normandie-Maine souhaite renaturer les cours d'écoles du territoire. "Ce sont des espaces qui peuvent tout à fait répondre aux enjeux environnementaux, affirme Laetitia Marie. On peut lutter contre les îlots de chaleur et y réintroduire de la biodiversité. Les enfants sont demandeurs d'espaces de nature", poursuit-elle.

A Louis Forton, la cour de récréation est particulièrement minéralisée, avec "presque que du bitume", constate Laetitia Marie. Lors du premier atelier, les élèves et l'équipe du parc ont diagnostiqué le site pour identifier les zones dédiées à chaque jeu. "On se rend compte qu'il y a des conflits d'usages entre les enfants. Les espaces ne sont pas bien matérialisés et on se retrouve avec des activités incompatibles, comme le foot et le dessin, qui se croisent au même endroit", explique la coordinatrice du projet.

Laetitia Marie sur le programme récré'actions

D'autres ateliers prévus cette année

Le projet Récré'actions va s'étaler sur environ 10 mois, à Sées. D'autres ateliers, toujours avec les enfants, sont ainsi prévus tout au long de l'année scolaire. "L'idée, c'est d'aboutir à la livraison d'un plan d'aménagement qui corresponde en tous points aux besoins de toutes les parties prenantes de l'école", conclut Laetitia Marie.

A lire aussi

Orne. Les enfants de cette école réinventent leur cour de récréation
