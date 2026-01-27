Du 27 janvier au 8 mars 2026, le scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes de Caen présente "J'ai rêvé d'un autre monde", une exposition qui invite à voyager au-delà du réel. Les photographes du collectif Surface Sans Cible y proposent des images surprenantes, mêlant science-fiction, rêverie et univers imaginaires. A travers ces clichés, ils ouvrent une fenêtre sur des mondes parallèles et des interprétations poétiques du quotidien, transformant notre regard sur le réel. L'exposition fait également écho à l'invention de la photographie par Nicéphore Niépce, il y a près de deux siècles. Le public pourra voter pour ses clichés préférés sur le thème "Caen, ville d'avenir". Le vernissage est prévu samedi 31 janvier à 11h30.
Caen. Une nouvelle exposition de photos à l'Abbaye-aux-Hommes
Culture. Du 27 janvier au 8 mars, le scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes accueille une exposition photographique intitulée "J'ai rêvé d'un autre monde".
Publié le 27/01/2026 à 09h23 - Par Elvire Alix
En direct
-
09h36Flers. "Il faut créer quelque chose qui nous rassemble" : des jeunes lancent une association
-
09h23Caen. Une nouvelle exposition de photos à l'Abbaye-aux-Hommes
-
09h09Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en quête des play-offs de Division 1
-
09h05Deauville. Des visites de sécurité prévues dans les bars de nuit, discothèques et restaurants
-
09h02Hérouville-Saint-Clair. Un nouveau local pour préparer le carnaval
-
08h58Appel à projets. La mairie de La Hague cherche un repreneur pour le camping des Dunes
-
08h43Tennis. La n°1 française Loïs Boisson attendue à l'Open de Rouen
-
08h41Caen. Armes et cocaïne : un point de deal démantelé
-
08h30[Photos] Près de Rouen. Jouer au pompier, au cuisinier ou à l'hôtesse de l'air : à Palomano, les enfants imitent leurs parents
-
26/01Idée de sortie. Inspirations, tendances et conseils : le salon du mariage Rouen - La Vaupalière est de retour ce week-end
-
26/01Caen. La start-up Arterya, passée dans "Qui veut être mon associé ?" sur M6, ouvre son capital au grand public
-
26/01Cherbourg. La station polaire Tara poursuit son voyage dans les glaces de Finlande
-
26/01Ligue 2. La billetterie pour le derby entre Le Mans et le Stade lavallois ouvre ce mardi
-
26/01Seine-Maritime. Droits de douane américains : quel impact sur le port du Havre ?
-
26/01Alençon. La maison des 7 colonnes reçoit le premier prix de l'éco-restauration
-
26/01JO d'hiver 2026. Quels athlètes normands représenteront la France à Milan-Cortina ? La liste complète
-
26/01Télé. Comment un couple du Havre a construit une maison de 140m² en conteneurs recyclés ? Découvrez-le dans "Ma maison sur mesure"
-
26/01Rouen. Près de l'Aître Saint-Maclou, le futur jardin Géricault très attendu par les habitants
-
26/01Laval. Christophe Kassel nommé directeur provisoire de l'hôpital, à la suite d'Hubert de Beauchamps
-
26/01Manche. "Tout est parti des plages de Cherbourg en 1836" : les courses hippiques reprennent dans le Cotentin
Les plus lus
-
1 -"L'Amour est dans le pré". "Ils enfreignent le règlement" : pourquoi M6 a dû clarifier les règles après le portrait des frères manchois
-
2 -Normandie. Nouveau coup de vent : deux départements en vigilance jaune
-
3 -Danse avec les stars 2026. La Normande Fauve Hautot va-t-elle quitter le jury pour revenir danser dans la compétition ?
-
4 -Calvados. Ce lycéen va marcher chaque jour 32km pour aller au lycée, pour la bonne cause
-
5 -Alerte Météo. Une nouvelle tempête en Normandie ? A quoi s'attendre avec Ingrid, trois départements sous vigilance
Immobilier
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.