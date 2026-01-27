Caen. Une nouvelle exposition de photos à l'Abbaye-aux-Hommes

Du 27 janvier au 8 mars 2026, le scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes de Caen présente "J'ai rêvé d'un autre monde", une exposition qui invite à voyager au-delà du réel. Les photographes du collectif Surface Sans Cible y proposent des images surprenantes, mêlant science-fiction, rêverie et univers imaginaires. A travers ces clichés, ils ouvrent une fenêtre sur des mondes parallèles et des interprétations poétiques du quotidien, transformant notre regard sur le réel. L'exposition fait également écho à l'invention de la photographie par Nicéphore Niépce, il y a près de deux siècles. Le public pourra voter pour ses clichés préférés sur le thème "Caen, ville d'avenir". Le vernissage est prévu samedi 31 janvier à 11h30.