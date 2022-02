Le Salon des indépendants

La Société est un vrai vivier d’artistes

Riche de 140 adhérents professionnels et amateurs répartis sur toute la Normandie, la Société est aujourd’hui dirigée par Jacques Dolley. La volonté affichée de la société est d’accueillir des artistes peintres qui possèdent une bonne maîtrise technique, de l’imagination, de la créativité, de l’originalité et un dynamisme inextinguible.

A l’occasion de ce salon, toutes les formes d’expressions ainsi que toutes les tendances de l’art contemporain seront représentées. Si l’expression figurative classique ou impressionniste prédomine, une large place est faite à l’hyperréalisme, l’abstrait ou encore au cubisme.

Cette année, l’aquarelliste Lélie Abadie est l’invitée d’honneur. Née dans le Moyen Atlas au Maroc et résidant à Biscarosse dans les Landes, c’est après avoir enseigné à la mission culturelle Française de Khouribga, puis en France jusqu’en 1965 qu’elle se passionne pour l’aquarelle. Aimant voyager entre réalité et imaginaire, Lélie Abadie a confié à la société des artistes indépendants une galerie de portraits tous plus élégants les uns que les autres.

Riche d’enseignements, le salon est un lieu d’observation mais également d’échanges. Les visiteurs qui le souhaiteront pourront poser des questions et discuter avec les exposants qui assureront l’accueil tout au long de la semaine. Ouverte à tous, simples curieux, amateurs ou bien spécialistes de la peinture, cette exposition s’efforce de présenter toutes les formes d’expression artistique avec notamment un ensemble intéressant de sculpteurs et de céramistes. Elle est visible de 10h à 17h à l’abbaye aux Hommes.



