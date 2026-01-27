[Photos] Près de Rouen. Jouer au pompier, au cuisinier ou à l'hôtesse de l'air : à Palomano, les enfants imitent leurs parents

Cuisinier, coiffeur, caissier ou même steward : il est possible d'incarner tous ces métiers au même endroit, à Palomano. Ce parc de 535m2 pour enfants de 0 à 11 ans, a ouvert samedi 17 janvier à Maromme. Les différents univers que propose cet espace de jeu permettent de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge.

Il est possible de devenir chef cuisinier au Palo-Resto.

Marion Bréard, gérante de ce Palomano, souhaite que cet endroit permette un moment de partage entre enfants et parents, afin qu'ils puissent laisser libre cours à leur imagination. "Les enfants cherchent toujours à nous imiter mais ils choisissent rarement le bon moment, c'est souvent quand on fait les courses et qu'on est pressé, explique-t-elle. Ici, c'est un lieu dédié à ça." Près de la caserne des pompiers, Marie-Laure Lannette est venue avec son fils de 3 ans : "J'ai un petit fan des pompiers avec moi, je pense qu'il va bien s'amuser." Une session de deux heures plonge les enfants dans le quotidien des adultes, le tout en s'amusant. "Il peut faire les activités comme les plus grands : les courses, la cuisine, aller chez le coiffeur", conclut-elle.

Dans ce parc de 535 m2, on retrouve un supermarché (Palo-Market), un salon de beauté (Palo-Style) ou encore un commissariat (Palo-Police).