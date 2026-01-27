En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Près de Rouen. Jouer au pompier, au cuisinier ou à l'hôtesse de l'air : à Palomano, les enfants imitent leurs parents

Loisir. Le parc de loisirs Palomano a été inauguré le samedi 17 janvier à Maromme. Il vise à sensibiliser les plus jeunes aux activités quotidiennes comme la santé, l'alimentation et l'écologie, tout en laissant libre cours à leur imagination.

Publié le 27/01/2026 à 08h30 - Par Margaux Fresnais
[Photos] Près de Rouen. Jouer au pompier, au cuisinier ou à l'hôtesse de l'air : à Palomano, les enfants imitent leurs parents
Le parc est ouvert les mercredis, samedis et dimanche toute la journée, ainsi que les mardis et vendredis après-midi. Le tarif : 15€ par enfant et 6€ par adulte.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cuisinier, coiffeur, caissier ou même steward : il est possible d'incarner tous ces métiers au même endroit, à Palomano. Ce parc de 535m2 pour enfants de 0 à 11 ans, a ouvert samedi 17 janvier à Maromme. Les différents univers que propose cet espace de jeu permettent de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge.

Il est possible de devenir chef cuisinier au Palo-Resto.Il est possible de devenir chef cuisinier au Palo-Resto.

Marion Bréard, gérante de ce Palomano, souhaite que cet endroit permette un moment de partage entre enfants et parents, afin qu'ils puissent laisser libre cours à leur imagination. "Les enfants cherchent toujours à nous imiter mais ils choisissent rarement le bon moment, c'est souvent quand on fait les courses et qu'on est pressé, explique-t-elle. Ici, c'est un lieu dédié à ça." Près de la caserne des pompiers, Marie-Laure Lannette est venue avec son fils de 3 ans : "J'ai un petit fan des pompiers avec moi, je pense qu'il va bien s'amuser." Une session de deux heures plonge les enfants dans le quotidien des adultes, le tout en s'amusant. "Il peut faire les activités comme les plus grands : les courses, la cuisine, aller chez le coiffeur", conclut-elle.

A lire aussi : [Photos] Près de Rouen. Nouvelle aire de jeux Jokoani : voici ce qu'y trouveront les enfants

Dans ce parc de 535 m2, on retrouve un supermarché (Palo-Market), un salon de beauté (Palo-Style) ou encore un commissariat (Palo-Police).Dans ce parc de 535 m2, on retrouve un supermarché (Palo-Market), un salon de beauté (Palo-Style) ou encore un commissariat (Palo-Police).

Galerie photos
Il est possible de devenir chef cuisinier au Palo-Resto. Dans ce parc de 535 m2, on retrouve un supermarché (Palo-Market), un salon de beauté (Palo-Style) ou encore un commissariat (Palo-Police).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Près de Rouen. Jouer au pompier, au cuisinier ou à l'hôtesse de l'air : à Palomano, les enfants imitent leurs parents
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple