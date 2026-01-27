En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Appel à projets. La mairie de La Hague cherche un repreneur pour le camping des Dunes

Economie. La mairie de La Hague relance un appel à projets pour trouver un nouveau propriétaire pour le camping Les Dunes. Il est fermé depuis le 31 décembre 2024.

Publié le 27/01/2026 à 08h58 - Par Julien Rojo
Appel à projets. La mairie de La Hague cherche un repreneur pour le camping des Dunes
Le camping des Dunes se situe à Urville, sur la commune de La Hague. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Qui veut acheter un camping ? La mairie de La Hague relance un appel à projets pour trouver le futur opérateur du camping Les Dunes sur la commune délégué d'Urville-Nacqueville. Le site est fermé depuis le 31 janvier 2024. Un appel à projets avait bien été lancé depuis, mais sans succès. Il est donc relancé.

Le site s'étend sur un peu plus de deux hectares. Il comporte 115 emplacements dont 42 grandes places pour des caravanes, 14 mobile-homes, un terrain de sport et un autre de pétanque. La commune le cède en l'état au prix de 380 000 euros net vendeur. Le terrain en bord de mer est situé en zone à très fort risque de submersion marine. Le futur acquéreur devra respecter quelques exigences de la collectivité : accueillir les camping-cars toute l'année, ouvrir un espace snacking au minimum du 1er juin au 30 septembre, interdiction de vente pendant sept ans… Les travaux seront à la charge du propriétaire. La mairie effectuera néanmoins le nettoyage d'une paillote, victime d'un incendie en décembre dernier, mais n'entend pas la réhabiliter. L'ensemble des exigences du dossier est accessible en ligne (ici) ou à courrier@lahague.com.

Je suis intéressé, comment participer ?

Les offres doivent être transmises sous enveloppe cachetée à la mairie de La Hague avant le 19 février à 16h30. Les différentes propositions seront ensuite examinées par les élus municipaux lors d'un Conseil.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Appel à projets. La mairie de La Hague cherche un repreneur pour le camping des Dunes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple