Appel à projets. La mairie de La Hague cherche un repreneur pour le camping des Dunes

Qui veut acheter un camping ? La mairie de La Hague relance un appel à projets pour trouver le futur opérateur du camping Les Dunes sur la commune délégué d'Urville-Nacqueville. Le site est fermé depuis le 31 janvier 2024. Un appel à projets avait bien été lancé depuis, mais sans succès. Il est donc relancé.

Le site s'étend sur un peu plus de deux hectares. Il comporte 115 emplacements dont 42 grandes places pour des caravanes, 14 mobile-homes, un terrain de sport et un autre de pétanque. La commune le cède en l'état au prix de 380 000 euros net vendeur. Le terrain en bord de mer est situé en zone à très fort risque de submersion marine. Le futur acquéreur devra respecter quelques exigences de la collectivité : accueillir les camping-cars toute l'année, ouvrir un espace snacking au minimum du 1er juin au 30 septembre, interdiction de vente pendant sept ans… Les travaux seront à la charge du propriétaire. La mairie effectuera néanmoins le nettoyage d'une paillote, victime d'un incendie en décembre dernier, mais n'entend pas la réhabiliter. L'ensemble des exigences du dossier est accessible en ligne (ici) ou à courrier@lahague.com.

Je suis intéressé, comment participer ?

Les offres doivent être transmises sous enveloppe cachetée à la mairie de La Hague avant le 19 février à 16h30. Les différentes propositions seront ensuite examinées par les élus municipaux lors d'un Conseil.