Les hockeyeurs de Caen ont un bilan plus mitigé depuis leur défaite en demi-finale de Coupe de France de hockey sur glace face à Grenoble (3-6) le 6 janvier. Sur les cinq derniers matchs, ils ont aligné trois défaites et deux victoires mais restent 2e à deux points de Valenciennes. Ils sont donc toujours en bonne position pour décrocher une place pour les play-offs de Division 1 (deuxième échelon français). Dans cette optique, ils affrontent Nantes, 13e et premier barragiste pour la descente en D2, samedi 31 janvier. Le match se jouera à la patinoire de Caen la Mer à 20h30, pour le compte de la 23e journée de D1. Les Drakkars joueront une nouvelle fois devant des tribunes combles et pourront compter sur l'appui du public.
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en quête des play-offs de Division 1
Sport. Les Drakkars de Caen affrontent Nantes samedi 31 janvier à 20h30 à la patinoire de Caen la Mer. Objectif : rester en bonne position pour se qualifier pour les play-offs.
Publié le 27/01/2026 à 09h09 - Par Léo Besselievre
