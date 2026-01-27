Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en quête des play-offs de Division 1

Les hockeyeurs de Caen ont un bilan plus mitigé depuis leur défaite en demi-finale de Coupe de France de hockey sur glace face à Grenoble (3-6) le 6 janvier. Sur les cinq derniers matchs, ils ont aligné trois défaites et deux victoires mais restent 2e à deux points de Valenciennes. Ils sont donc toujours en bonne position pour décrocher une place pour les play-offs de Division 1 (deuxième échelon français). Dans cette optique, ils affrontent Nantes, 13e et premier barragiste pour la descente en D2, samedi 31 janvier. Le match se jouera à la patinoire de Caen la Mer à 20h30, pour le compte de la 23e journée de D1. Les Drakkars joueront une nouvelle fois devant des tribunes combles et pourront compter sur l'appui du public.