Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en quête des play-offs de Division 1

Sport. Les Drakkars de Caen affrontent Nantes samedi 31 janvier à 20h30 à la patinoire de Caen la Mer. Objectif : rester en bonne position pour se qualifier pour les play-offs.

Publié le 27/01/2026 à 09h09 - Par Léo Besselievre
Les Drakkars restent sur 3 défaites pour 2 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat.

Les hockeyeurs de Caen ont un bilan plus mitigé depuis leur défaite en demi-finale de Coupe de France de hockey sur glace face à Grenoble (3-6) le 6 janvier. Sur les cinq derniers matchs, ils ont aligné trois défaites et deux victoires mais restent 2e à deux points de Valenciennes. Ils sont donc toujours en bonne position pour décrocher une place pour les play-offs de Division 1 (deuxième échelon français). Dans cette optique, ils affrontent Nantes, 13e et premier barragiste pour la descente en D2, samedi 31 janvier. Le match se jouera à la patinoire de Caen la Mer à 20h30, pour le compte de la 23e journée de D1. Les Drakkars joueront une nouvelle fois devant des tribunes combles et pourront compter sur l'appui du public.

