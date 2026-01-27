En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Flers. "Il faut créer quelque chose qui nous rassemble" : des jeunes lancent une association

Solidarité. A Flers, une dizaine de lycéens, étudiants et jeunes actifs lancent l'association des jeunes du bocage. Ils veulent renforcer les activités à faire sur le territoire, qu'ils jugent insuffisantes concernant la vie étudiante.

Publié le 27/01/2026 à 09h36 - Par Lucie Peudevin
Flers. "Il faut créer quelque chose qui nous rassemble" : des jeunes lancent une association
Une dizaine de jeunes oeuvrent pour renforcer la vie étudiante du territoire. - Courtoisie

"Il faut créer quelque chose qui nous rassemble", souligne Zehra Onder, lycéenne. A Flers, les jeunes du bocage se sont donc réunis autour d'une cause : la solidarité étudiante. Une dizaine d'entre eux lancent une association pour promouvoir les activités et faciliter la vie des jeunes du territoire.

"Il n'y a pas d'association qui réunit les jeunes"

La création de l'association part d'un constat. "Il n'y a pas d'association qui réunit les jeunes, que ce soit les jeunes travailleurs, les lycéens ou encore les étudiants post-bac", explique Zehra Onder, lycéenne et vice-présidente de l'association des jeunes du bocage.

Plusieurs projets sont en cours. Les membres de l'association voudraient notamment allonger les horaires d'ouverture des Bains douches numériques, constitués de petits espaces de travail. "Il n'y a pas de bibliothèque universitaire, l'idée c'est que les jeunes puissent venir travailler et avoir un espace de convivialité", explique la lycéenne.

Zehra Onder sur le sujet

L'association a déjà échangé avec la mairie de Flers pour la mise en place de certains de leurs projets.

