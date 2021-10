Flers. Recrudescence d'arnaques à domicile, sur l'agglo de Flers

À la suite de nombreux démarchages entrepris par des sociétés auprès de particuliers de Flers (Orne) et du territoire de Flers Agglo, le maire de Flers et président de Flers Agglo tient à préciser qu'aucune personne ni société n'est autorisée à démarcher les habitants de Flers et de Flers Agglo, au nom de l'une des deux collectivités et encore moins à solliciter de leur part la remise d'argent.