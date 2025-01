Associations. Pas de nouveaux services civiques à partir du 1er février

Les associations ont reçu un mail vers 18h30, jeudi 30 janvier. L'agence des services civiques a annoncé suspendre toute nouvelle mission de service civique à partir du 1er février. "Le ministère chargé des Comptes publics a publié le 29 janvier une note entraînant la suspension de toute nouvelle mission de service civique à compter du 1er février 2025 et jusqu'à adoption du budget de l'Etat pour 2025", explique l'agence.

La plateforme pour les contrats déjà bloquée

Concrètement, la plateforme pour gérer et créer des contrats, Elisa, est bloquée. Il n'est déjà plus possible d'y accéder, vendredi 31 janvier. "Aucun jeune ne peut débuter une mission de service civique à compter du 1er février", précise l'agence. Elle ajoute : "S'agissant des jeunes entrés en mission durant le mois de janvier, une incertitude demeure sur les contrats saisis sur Elisa après le 1er janvier 2025." Dans ce cas-là l'agence des services civiques tiendra informées les associations. Cette décision va compliquer la vie des associations qui font appel aux services civiques : club de sport, association caritative, sociale, environnementale…