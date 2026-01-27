Caen. Crise des urgences : l'ARS fait le point

Lundi 26 janvier, François Mengin Lecreulx, directeur général à l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie est revenu sur la situation des urgences dans les divers centres hospitaliers caennais, entre la crise au CHU et les fermetures répétées à l'hôpital privé Saint-Martin : "Par exemple, la situation de Saint-Martin est préoccupante, car on avait trouvé un équilibre avant que les fermetures ne s'enchaînent. Il va falloir comprendre ce qu'il se passe", explique le directeur général, qui dit avoir besoin de ce genre d'établissement pour "compléter l'offre de médecine d'urgence sur le territoire". Pour ce qui est du CHU, la situation est devenue tendue depuis le départ des internes en novembre, malgré l'arrivée de SOS Médecins en décembre, même s'ils ont "absorbé une partie du flux".

Cependant, le directeur général voit que la situation "est en amélioration avec un meilleur encadrement", même s'il préfère rester prudent face à "une possible dégradation de la situation". En mai, les internes devraient revenir au CHU de Caen pour soulager le service.