

Environnement. En visite dans la Manche, lundi 26 janvier, le ministre délégué à la Transition écologique a annoncé que quatre communes du département allaient rejoindre la liste des communes engagées dans l'adaptation de leur territoire au recul du trait de côte.

Publié le 27/01/2026 à 11h07 - Par Thibault Lecoq
Manche. Recul du trait de côte : quatre communes supplémentaires pourront bénéficier d'aides du Fonds vert
Pour lutter contre le recul du trait de côte, à Blainville-sur-Mer, des pieux hydrauliques, ont été installés, avec aussi des fascines, pour retenir la dune. - Thibault Lecoq

Une visite du ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a eu lieu lundi 26 janvier. Il a visité deux chantiers. Le premier concerne la tourbière de Sèves qui n'est plus exploitée à partir de fin 2026, et sa reconversion. Le second se situe à Blainville-sur-Mer. Ici, des mesures pour lutter contre l'érosion du trait de côte sont testées. Des pieux en bois ont été plantés juste avant la dune, et des fascines la retiennent. Ces aménagements permis après de nombreuses études financées en partie par l'Etat.

Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, était en visite dans la Manche, lundi 26 janvier.Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, était en visite dans la Manche, lundi 26 janvier. - Thibault Lecoq

Déjà 44 communes inscrites

Blainville-sur-Mer est inscrite, comme 43 autres communes de la Manche, sur la liste des communes engagées dans l'adaptation de leur territoire au recul du trait de côte. Cette inscription permet de faire financer les études de cartographie de ce recul à 80% par le Fonds vert. Quatre nouvelles communes manchoises vont rejoindre la liste : Bretteville-sur-Ay, Flamanville, Quettehou et Quinéville.

Plus de fonds, et une meilleure réglementation

Lors de cette visite, Louis Teyssier, le maire de Blainville-sur-Mer, a pu demander plus d'implication de l'Etat. "Evidemment on a besoin de fonds, ça c'est inévitable. Là on s'attaque à un vrai Everest. Et donc ça va prendre des années et pour ça il faut qu'on mette les fonds aux bons endroits, le mieux possible. Par contre, on n'a pas besoin que de ça. On a besoin aussi du réglementaire, que le réglementaire soit facilité parce qu'on n'y arrivera pas non plus sans une amélioration du réglementaire. Les sites Natura 2000, intervenir sur l'estran facilement pour aller récupérer des sédiments… et tout ça ce sont des fois en contradiction avec la réglementation donc il faudra faire tout évoluer", assure-t-il. Il demande aussi des aides pour relocaliser des activités économiques comme des campings ou des zones conchylicoles.

200 millions d'euros sont budgétés dans le Fonds vert pour cartographier le trait de côte et son recul et pour relocaliser les activités économiques. Mais, il faut que le budget soit adopté, rappelle le ministre. L'exemple, bien avancé, de Blainville pourra servir à d'autres communes de France menacée par l'érosion.

Galerie photos
Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, était en visite dans la Manche, lundi 26 janvier. - Thibault Lecoq

Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

