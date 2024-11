Lutte contre le recul du trait de côte. La Manche, "un territoire en avance" pour la ministre de la Transition écologique

La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, était en visite à Blainville-sur-Mer, jeudi 7 novembre. Elle a détaillé les mesures du Plan national d'adaptation au changement climatique, notamment concernant le recul du trait de côte. Elle a aussi annoncé les douze lauréats de l'appel à projets "Des solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires côtiers à l'érosion". "Cette question du trait de côte concerne 20% de nos côtes. Ce sont plus de 4 000km de côte concernées par le dérèglement climatique. Elles vont devoir s'adapter à la montée de la mer. Nous travaillons sur des solutions fondées sur la nature pour permettre de ménager la nature, de récupérer du terrain et de protéger les populations", a-t-elle expliqué. Le but est d'accompagner des projets qui remontent du terrain. 2,8 millions d'euros sont prévus pour le financement.

"La nature permet de beaucoup mieux protéger les hommes que des ouvrages comme des digues, des enrochements, et on est en train de s'apercevoir que ces solutions douces sont beaucoup plus efficaces, plus résilientes, moins chères à mettre en place souvent, que les ouvrages pensés par les hommes", détaille-t-elle.

La Manche, un démonstrateur

"Ce territoire est en avance. Il est un des trois démonstrateurs que nous avons en France pour tester des solutions, surtout fondées sur la nature : utiliser des pieux, utiliser des dunes, utiliser des gravelles… Et tester, regarder comment ça réagit par rapport à des tempêtes, à des marées importantes et ainsi construire par des observations des réponses qui soient adaptées", précise encore la ministre concernant la Manche. Elle évoque aussi la question du déplacement d'activité comme la conchyliculture, les campings… Les tests réalisés vont permettre de "construire la doctrine en matière de protection des littoraux". L'Etat aide sur la mise en place de ces initiatives.