Manche. Aller flâner sur la côte de Blainville-sur-Mer

Le long de la côte ouest de la Manche, il faut s'arrêter à Blainville-sur-Mer. Cette commune représente bien le département, entre terre et mer. Depuis la plage, par beau temps, il est possible d'apercevoir les îles anglo-normandes ou le phare noir et blanc du Sénéquet, un peu plus au nord. A terre, Blainville s'est développée derrière un cordon dunaire. La commune vit notamment des activités conchylicoles.

Il faut visiter la chapelle des marins, preuve de la vie maritime de Blainville. Le culte à la Vierge Marie remonte au XIe siècle et la chapelle elle-même du XVe. On trouve dans ce lieu de culte des maquettes de bateaux et "une statue de Notre-Dame en bois de chêne polychrome vieux de près de cinq siècles", précise l'office de tourisme.