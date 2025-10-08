En ce moment Black horse and the cherry tree KT TUNSTALL
Blainville-sur-Mer. Cinq personnes en difficulté secourues en mer

Sécurité. Cinq personnes en difficulté avec la marée montante ont été secourues à Blainville-sur-Mer mardi 7 octobre.

Publié le 08/10/2025 à 08h58 - Par Thierry Valoi
Blainville-sur-Mer. Cinq personnes en difficulté secourues en mer
Les secours interviennent pour cinq personnes en difficulté face à la cale de Blainville-sur-Mer.

Cinq personnes se sont retrouvées en difficulté lors de la marée montante mardi 7 octobre, peu avant 18h, face à la cale de Blainville-sur-Mer, site particulièrement fréquenté par les pêcheurs à pied en cette période de grandes marées. Les cinq personnes ont pu être mises en sécurité par les secours et des témoins. Tout le monde est sain et sauf.

Prudence

Prudence renouvelée sur l'estran, le coefficient le plus important de cette période de grandes marées est ce mercredi 8 octobre, avec un pic à 110. Pour alerter les secours en mer, c'est le 196 qu'il faut composer.

