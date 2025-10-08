Blainville-sur-Mer. Cinq personnes en difficulté secourues en mer

Cinq personnes se sont retrouvées en difficulté lors de la marée montante mardi 7 octobre, peu avant 18h, face à la cale de Blainville-sur-Mer, site particulièrement fréquenté par les pêcheurs à pied en cette période de grandes marées. Les cinq personnes ont pu être mises en sécurité par les secours et des témoins. Tout le monde est sain et sauf.

Prudence

Prudence renouvelée sur l'estran, le coefficient le plus important de cette période de grandes marées est ce mercredi 8 octobre, avec un pic à 110. Pour alerter les secours en mer, c'est le 196 qu'il faut composer.