Manche. Entre 3 000 et 5 000 personnes par marée pour la pêche à la palourde

Loisir. Avec les grandes marées, la côte ouest de la Manche reçoit beaucoup de monde pour venir pêcher des palourdes. Entre 3 000 et 5 000 personnes viennent gratter l'estran.

Publié le 07/10/2025 à 10h23 - Par Thibault Lecoq
Lors des grandes marées, beaucoup de pêcheurs à pied viennent chercher des palourdes sur la côte ouest de la Manche. - Thibault Lecoq

Les grandes marées sont de retour cette semaine sur les côtes de la mer Manche. Elles sont vraiment grandes à partir de ce mardi 7 octobre, avec un coefficient qui dépasse 100. C'est donc l'occasion d'aller à la pêche à pied, notamment pour récupérer des palourdes sur la côte ouest de la Manche. Entre 3 000 et 5 000 personnes viennent lors des marées.

4cm minimum

Lucas, râteau à la main vient d'arriver sur l'estran. Pour l'instant le seau est vide, mais il vient surtout pour passer un moment en famille. "C'est le plaisir de se retrouver en famille et de pouvoir manger quelques palourdes en rentrant", explique son oncle Claude. La famille vient de l'Orne, du côté de Flers. Et Claude est équipé. "J'ai mon gabarit qui est là pour être sûr d'avoir la bonne norme", assure-t-il. La taille minimale pour récupérer une palourde est de 4cm de diamètre.

100 palourdes maximum

Le plaisir de Jean-Pierre est de "pêcher à la main, uniquement à la main, pas avec le râteau. C'est le plaisir d'être dehors, d'être en communication avec la mer". Il porte autour de son cou un calibre. "C'est important de pêcher et de laisser les petites palourdes se développer et de ne garder que les grosses. C'est pour les jours, les années à venir", détaille-t-il. Les pêcheurs à pied ne peuvent pas en ramasser plus de 100. Christine va se faire avec une fricassée "avec du beurre d'escargot parce que c'est bon, mais ça fait grossir, il faut faire attention, ou avec du vin blanc, du thym, du laurier".

Une étude de la ressource

La préfecture, avec les associations de pêcheurs à pied, a lancé une étude auprès des amateurs de palourdes. L'objectif est de déclarer volontairement ce qu'ils ont ramassé. Cela permet de mieux connaître l'état de la ressource. "La palourde est une espèce emblématique du département. On travaille avec les associations pour aller vers les pêcheurs amateurs pour les sensibiliser sur le fait que cette ressource on a besoin d'avoir de la donnée, pour évaluer les prélèvements et l'effort de pêche, de sorte à réfléchir ensemble, plaisanciers, professionnels, à la préservation de la ressource. Les mesures actuelles de protection de la ressource sont-elles suffisantes ? Faut-il aller plus loin ? On ne sait pas", affirme Anna Milesi, chef de service mer et littoral à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Prudence sur l'estran

Il faut préparer sa balade ou sa pêche à pied, prévenir que l'on part et porter des vêtements voyants et un téléphone. Le 196 est le numéro pour les secours en mer.

Pratique. Le formulaire de déclaration est disponible sur le site de la préfecture de la Manche et à envoyer à ddtm-sml-obligationsdeclaratives@manche.gouv.fr.

