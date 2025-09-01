En ce moment Hors du temps KYO
Recul du trait de côte. Le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime dans le top 10 des départements qui perdront le plus de logements

Environnement. Le 21 août 2025, une association environnementale a publié une étude sur le recul du trait de côte en France. Avec 5 800km de littoral, l'Hexagone est particulièrement exposé à la montée des eaux et à l'érosion. En Normandie, des dizaines de milliers de logements sont directement menacés d'ici la fin du siècle, le détail par région.

Publié le 01/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Trait de côte : trois départements normands figurent dans le classement des plus menacés en France. - Unsplash

La France est l'un des pays européens les plus vulnérables aux inondations côtières. Aujourd'hui, près de 900 000 personnes vivent déjà dans des zones à risque. Selon le scénario le plus défavorable, ce chiffre pourrait presque doubler pour atteindre 1,7 million d'ici 2100.

Le recul du trait de côte, c'est-à-dire l'avancée progressive de la mer sur les terres, concerne environ un quart du littoral. Ce phénomène est accentué par la montée du niveau des océans, l'érosion, la multiplication des tempêtes, mais aussi par l'urbanisation et l'artificialisation des sols.

La Normandie dans le top 10 des départements les plus menacés

Le classement publié par le Réseau Action Climat (une fédération d'associations françaises créée en 1996, engagée dans la lutte contre le changement climatique) place trois départements normands parmi les plus exposés en France.

La Seine-Maritime (5e place nationale) : près de 31 500 logements menacés par la montée des eaux.

Le Calvados (6e) : environ 29 500 logements concernés d'ici 2100.

La Manche (8e) : près de 18 700 habitations exposées au recul du littoral.

Ces chiffres rappellent que la Normandie, avec son littoral étendu et densément habité, sera l'un des territoires les plus touchés.

Pourquoi le trait de côte recule si vite ?

Le trait de côte est la limite naturelle entre la mer et la terre. Quand il recule, cela signifie concrètement que la mer "grignote" la côte. Plusieurs facteurs expliquent cette accélération :

  • la montée du niveau des océans due au réchauffement climatique,
  • les tempêtes de plus en plus violentes,
  • la disparition de la végétation protectrice,
  • l'aménagement humain du littoral (routes, digues, urbanisation).

Face à cette situation, certains biens devront être relocalisés et les plans d'aménagement des zones côtières repensés.

Le Pas-de-Calais, premier département menacé

Si la Normandie figure en bonne place dans ce triste palmarès, c'est le Pas-de-Calais qui arrive en tête du classement national. A l'échelle du pays, ce sont des centaines de milliers de logements qui pourraient être impactés par la montée des eaux si aucune action n'est entreprise.

