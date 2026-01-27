En ce moment Baby said MANESKIN
Flers. Un restaurant KFC débarque en ville, une première dans l'Orne

Economie. La chaîne de restauration rapide internationale Kentucky Fried Chicken (KFC) débarque à Flers. Déjà présente en Normandie, la chaîne s'implante pour la première fois dans le département de l'Orne.

Publié le 27/01/2026 à 07h30 - Par Lucie Peudevin
KFC ouvre un nouveau restaurant à Flers, à partir du mardi 27 janvier. - Illustration

Un nouveau fast-food s'implante dans la ville de Flers. Le restaurant rapide KFC ouvre ses portes mardi 27 janvier, route de Domfront. Il est le premier dans l'Orne et le 11e en Normandie.

40 emplois créés

Le restaurant, spécialisé dans le poulet frit, offre 106 places assises, une aire de jeux, des bornes de commande ainsi qu'un service sur place, à emporter, ou en livraison. L'ouverture a permis de créer 40 emplois.

Parmi les 406 restaurants en France, "celui de Flers a été pensé comme un lieu de convivialité, au service du dynamisme local", affirme Anthony Avenard, partenaire franchisé, dans un communiqué.

