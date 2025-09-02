Caen. Les urgences de cet hôpital à nouveau fermées cette nuit

Les urgences toujours en tension dans le Calvados, et notamment autour de Caen. Celles de l'hôpital privé Saint-Martin seront temporairement fermées dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 septembre. Ce sera entre 18h et 8h30.

Des difficultés de fonctionnement

"Malgré les efforts fournis pour soutenir le plateau caennais, l'hôpital privé Saint-Martin rencontre des difficultés dans le fonctionnement médical de l'accueil des urgences", explique dans un communiqué l'établissement hospitalier.

Pour rappel, il est obligatoire désormais d'appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences. Un médecin régulateur vous réorientera.

