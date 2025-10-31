En ce moment Undressed SOMBR
Santé. Fermeture des urgences de l'Hôpital Saint-Martin de Caen ce dimanche

Santé. L'Hôpital privé Saint-Martin doit fermer ses urgences, faute de personnel. Le service sera fermé dès ce samedi 1er novembre au soir, jusqu'au lundi 3 novembre au matin.

Publié le 31/10/2025 à 15h38 - Par Léo Besselievre
Le service des urgences sera fermé toute la journée du dimanche 3 novembre, et continuera jusqu'au lundi matin. - Elvire Alix

Comme depuis plusieurs semaines, l'Hôpital privé Saint-Martin se voit contraint de fermer temporairement ses urgences. Malgré les efforts déployés pour soutenir le plateau caennais, le service ne sera pas ouvert ce dimanche 2 novembre, faute de personnel.

Sous régulation du SAMU

Plus précisément, les urgences seront fermées du samedi 1er novembre à 23h59 jusqu'au lundi 3 novembre à 8h30. Cependant, les suites opératoires resteront assurées normalement durant cette période, précise l'établissement. Les usagers nécessitant des soins urgents devront contacter le 15 : le SAMU prendra alors en charge la situation, du conseil médical à l'intervention d'urgence.

