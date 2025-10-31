Santé. Fermeture des urgences de l'Hôpital Saint-Martin de Caen ce dimanche

Comme depuis plusieurs semaines, l'Hôpital privé Saint-Martin se voit contraint de fermer temporairement ses urgences. Malgré les efforts déployés pour soutenir le plateau caennais, le service ne sera pas ouvert ce dimanche 2 novembre, faute de personnel.

Sous régulation du SAMU

Plus précisément, les urgences seront fermées du samedi 1er novembre à 23h59 jusqu'au lundi 3 novembre à 8h30. Cependant, les suites opératoires resteront assurées normalement durant cette période, précise l'établissement. Les usagers nécessitant des soins urgents devront contacter le 15 : le SAMU prendra alors en charge la situation, du conseil médical à l'intervention d'urgence.