Caen. Nouvelle fermeture des urgences à l'hôpital privé Saint-Martin

Les urgences de l'hôpital privé Saint-Martin sont fermées dès la fin de journée. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 novembre, de 18h30 à 8h30 le lendemain, aucun patient ne sera pris en charge au sein de l'établissement caennais.

"Malgré les efforts fournis pour soutenir le plateau caennais, l'hôpital Ramsay Saint-Martin rencontre

des difficultés dans le fonctionnement médical de l'accueil des urgences", indique la direction.