Rouen. "Stop les toxiques !", l'exposition qui peut préserver notre santé

Loisir. Le Pavillon des transitions, à travers l'exposition "Stop les toxiques !", nous informe sur les polluants dissimulés dans notre environnement familier. Une proposition ludique, à voir en famille jusqu'au 29 mars 2026.

Publié le 31/08/2025 à 11h25 - Par Elodie Laval
Dans la salle de bains, les produits cosmétiques et les produits de ménage peuvent présenter de nombreux risques.  - © Alan Aubry - Métropole Rouen

L'exposition "Stop les toxiques !", imaginée avec le concours de l'Agence régionale de santé et du centre Henri-Becquerel, vise à informer les habitants des risques encourus au quotidien à cause d'une exposition aux polluants. L'exposition, visible au Pavillon des transitions, se décline en quatre espaces majeurs reconstitués : l'espace domestique, l'espace naturel de proximité, la ville ou le magasin. Grâce à une scénographie ludique et colorée, elle invite les enfants et leurs parents à changer nos habitudes pour préserver notre santé. Elle rend visibles tous les polluants invisibles dont les méfaits sont aujourd'hui avérés - perturbateurs endocriniens, microplastiques ou encore ondes magnétiques - et propose des alternatives concrètes pour limiter les risques. L'exposition peut se faire en visite guidée à la demande, et de nombreuses animations sont proposées en marge comme des ateliers pratiques ou scientifiques.

Pratique. Jusqu'au 29 mars 2026 au Pavillon des transitions à Rouen. Gratuit. 

