Rouen. Hôtel du Département : l'histoire d'une prouesse technique

Reconduite à l'occasion des Journées du patrimoine et visible jusqu'au jeudi 31 octobre, l'exposition "Audace et modernité", présentée à la Tour des archives à Rouen, évoque la construction de l'hôtel du Département durant l'après-guerre, un bâtiment emblématique de la Reconstruction. Alors que la rive gauche a été dévastée par les bombardements, le ministère de la Reconstruction choisit de concentrer les administrations dans le quartier Saint-Sever. C'est ainsi que commence la construction du siège du Département. Aujourd'hui, véritable phare dans la ville, la tour de 29 étages est pour l'époque une prouesse technique. Destinée à recevoir plus de 30km linéaires d'archives, elle est inaugurée en 1965. L'exposition illustrée de nombreuses photographies relate le chantier, le mobilier choisi, la création d'un abri anti-atomique, mais permet aussi de se replacer dans le contexte urbanistique de l'époque.

Pratique. Jusqu'au 31 octobre. Du lundi au mercredi. Tour des archives à Rouen. Gratuit. Tel : 02 35 03 54 99.