Rouen. Une plongée au fond des océans à bord du Nautile

Conçue à Paris par le Muséum national d'histoire naturelle, l'exposition adaptée spécialement pour L'Atrium offre un voyage des profondeurs marines aux côtes normandes.

Une aventure à vivre en famille

Fidèle à son image, L'Atrium inaugure une nouvelle exposition ludique et interactive. La pièce maîtresse de l'exposition c'est la reproduction à l'échelle 1 du Nautile, sous-marin d'exploration destiné aux chercheurs. A bord de l'engin, en manipulant un joystick, les visiteurs expérimentent la plongée. Précieux outil, le nautile, sous-marin habité mis en service en 1984 et qui peut descendre à 6000 m de profondeur, a, entre autres, permis la découverte récente de nombreuses espèces abyssales telles le Bolinopsis Mikado ou le Bathynomus et révèle la richesse de la vie dans des conditions extrêmes. De nombreuses bornes interactives sont mises à la disposition des plus jeunes ainsi que des jeux pour mieux appréhender cet univers.

Emerveiller pour éveiller

L'exposition témoigne de l'extraordinaire biodiversité de ces milieux réputés hostiles mais vise surtout à révéler la fragilité de ces écosystèmes menacés par l'activité humaine. Les espèces sous-marines se révèlent étonnantes pour leur capacité d'adaptation : résistance au gel, gigantisme, bioluminescence. Ces espèces fascinantes sont une source d'inspiration pour la science, via la création de vaccins ou la réalisation de fibres optiques inspirées par les éponges de verre.

Retour en Normandie

Si l'exposition commence par une plongée dans les abysses, elle est néanmoins conçue comme un parcours qui aboutit sur nos plages normandes. L'exposition originelle est ici complétée par un pôle dédié à la filière Normandie Maritime qui vise à mettre en valeur les métiers de la haute mer. Un casque de réalité virtuelle nous permet de vivre l'expérience d'un skipper mais on y découvre aussi les innovations techniques des entreprises normandes, les différentes pratiques de pêche et les espèces communes de Normandie.

Pratique. Jusqu'au 31 octobre 2025. A L'Atrium à Rouen. 0 à 7€. Infos et horaires sur atriumnormandie.fr