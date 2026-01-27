En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rentrée 2026. Vers la suppression de centaines de postes d'enseignants en Normandie ? Les prévisions alarment les syndicats

Education. Les syndicats enseignants ont fait part mardi 27 janvier de leurs inquiétudes après la présentation par le ministère de la répartition des moyens pour la rentrée scolaire 2026, qui prévoit plus de 2 200 suppressions de postes dans le primaire public dont 153 en Normandie, et 1 800 dans le secondaire dont 150 en Normandie.

Publié le 27/01/2026 à 17h51, mis à jour le 27/01/2026 à 18h01 - Par Elvire Alix
Rentrée 2026. Vers la suppression de centaines de postes d'enseignants en Normandie ? Les prévisions alarment les syndicats
Pour le gouvernement, ces suppressions de postes sont justifiées par la baisse démographique. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une annonce qui suscite colère et inquiétude dans la communauté éducative normande. A la rentrée scolaire 2026, 303 postes d'enseignants seront supprimés en Normandie, dont 150 dans les collèges et lycées et 153 dans les écoles, selon les documents transmis par le ministère de l'Education nationale aux syndicats, et des informations communiquées par le SNES-FSU. Une décision qui s'inscrit dans un plan national de réduction des effectifs, mais dont l'ampleur régionale alarme fortement les organisations syndicales.

Plus de 4 000 suppressions de poste au niveau national

Au niveau national, le ministère prévoit plus de 4 000 suppressions de postes dans l'enseignement public, 2 229 dans le premier degré et 1 803 dans le second degré, des chiffres supérieurs à ceux initialement annoncés dans le projet de loi de finances. Officiellement, ces coupes sont justifiées par une "chute démographique vertigineuse", selon les mots du ministre de l'Education, Edouard Geffray.

Une hémorragie continue en Normandie

Pour la Normandie, ces nouvelles suppressions s'ajoutent à une série déjà longue. En quatre rentrées successives, 2023, 2024, 2025 et 2026, l'académie aura perdu près de 500 postes dans le second degré. "C'est l'équivalent d'une douzaine de collèges ou de six lycées qui auraient purement et simplement fermé leurs portes alors que les baisses démographiques annoncées ne sont pas du tout de cette hauteur", dénoncent les représentants du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire.

Dans le premier degré, 153 suppressions de postes ont été annoncées, avec des conséquences redoutées sur les conditions d'enseignement, pour les élèves comme pour les professeurs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rentrée 2026. Vers la suppression de centaines de postes d'enseignants en Normandie ? Les prévisions alarment les syndicats
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple