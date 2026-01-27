Insolite. Grâce à "YMCA" les commerçants de ce village normand font le buzz pendant les travaux et passent à la télé sur France 2

Depuis lundi 12 janvier et jusqu'au 15 mars, le centre-bourg de Gavray-sur-Sienne, entre Coutances et Villedieu-les-Poêles, vit au rythme des travaux de revitalisation. Une période toujours délicate pour les commerces de proximité, souvent confrontés à une baisse de fréquentation.

Plutôt que de subir, les commerçants ont choisi de se mettre en scène. Objectif : rappeler que le bourg est vivant, ouvert, et que les commerces continuent d'accueillir les clients malgré les chantiers.

Des vidéos musicales décalées qui cartonnent sur les réseaux sociaux

Le déclic ? Une première vidéo publiée mercredi 21 janvier 2026 sur la page Facebook de l'UCACG (Union des commerçants et artisans de Gavray). On y découvre une boulangère, un boucher et d'autres figures locales, cônes de chantier à la main, sur l'air mythique de YMCA des Village People.

Résultat immédiat : la vidéo cumule aujourd'hui plus de 75 000 vues, des centaines de partages et une avalanche de commentaires bienveillants. Le ton est léger, assumé, et surtout authentique.

"Les gens en parlent directement aux commerçants. Ils passent les voir, lancent des petites vannes sur les vidéos. C'est bon enfant", raconte le réalisateur du projet.

Derrière le buzz, un musicien local devenu le "Spielberg de la manche"

A la réalisation, Aurélien Deshayes, chanteur, musicien et vidéaste. C'est lui qui orchestre cette série devenue virale.

"Les commerçants de Gavray m'ont demandé de créer une série de vidéos pour redynamiser le bourg jusqu'en mars, puis sur une autre période en mai-juin", explique-t-il.

Initialement, huit vidéos étaient prévues. Face à l'enthousiasme, le projet a explosé :

"Au final, on va en faire quinze. On a déjà tourné cinq vidéos ce week-end, et on repart bientôt pour presque dix autres, en plein centre-ville."

Chaque clip est pensé sur mesure, avec un fil conducteur clair : "A chaque fois, on cherche une chanson en lien avec le métier des commerçants."

Un indice circule déjà pour une future vidéo, sur une musique culte du film Taxi… A vous de deviner quel commerce sera à l'honneur.

Du buzz local à la télévision nationale sur France 2

Ce que personne n'avait anticipé, c'est l'ampleur médiatique de l'opération.

"Les commerçants ne s'attendaient pas du tout à ça. La présidente m'a dit : 'La radio nous a contactés… et la télé aussi'", confie Aurélien Deshayes.

Le point d'orgue ? Un passage sur Télématin, dans le rendez-vous matinal de France 2, lundi 26 janvier 2026 vers 6h50. La vidéo y est diffusée, accompagnée d'une interview. Verdict de l'équipe : "J'adore."

Dans les coulisses, le réalisateur hérite même d'un surnom : "Le Spielberg de la Manche".

Une stratégie collective pour soutenir les commerces pendant les travaux

Au-delà du buzz, l'initiative s'inscrit dans une démarche plus large. Les commerçants ont aussi lancé un jeu-concours, avec à la clé un voyage pour deux personnes d'une valeur de 2 000 euros, ainsi que plusieurs chèques cadeaux de 50 euros, à dépenser localement. Une manière concrète de rappeler que, travaux ou pas, consommer à Gavray reste possible… et même recommandé.

Et l'aventure est loin d'être terminée : une nouvelle vidéo est publiée chaque mercredi, jusqu'à la fin des travaux. Prochain décor annoncé : un salon de coiffure, sur la musique Qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Johnny Hallyday. Rendez-vous sur Facebook.