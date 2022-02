Gavray. [Vidéo] Thierry Olive rejoue des scènes cultes pour la bonne cause !

Le 14 novembre, c'est la Journée mondiale du diabète. A cette occasion, l'agriculteur manchois le plus connu, Thierry Olive, rendu célèbre pour sa participation à l'émission "L'amour est dans le pré" a donné de sa personne pour sensibiliser au dépistage du diabète.

Un acteur multi-facettes

Lui-même atteint de diabète, Thierry Olive veut faire passer un message dans une vidéo publiée par Espace diabète. Et pour ça, il s'est déguisé en Forrest Gump, en Dark Vador, en Elvis Presley, en Cléopatre et même en Sharon Stone dans Basic Instinc. Et oui, il a bien reproduit la scène du jeu de jambes.

Dans cette vidéo, Thierry Olive rappelle surtout qu'un dépistage peut être fait gratuitement en moins de deux minutes.