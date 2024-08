Le Havre. Des livres pour enfants pour expliquer le diabète de type 1

Julien Thiebaut est un jeune Havrais de 23 ans. Il est étudiant en art et design à l'école ESADHaR. Diagnostiqué diabétique de type 1 en 2005, à l'âge de 4 ans, il a beaucoup souffert de cette maladie auto-immune. "J'ai vécu une expérience difficile avec un manque d'accompagnement et d'explications sur la maladie. Les frustrations et les douleurs étaient quotidiennes : piqûres, injections, régimes, hypoglycémies et hyperglycémies. Sans parler du mauvais accueil à l'école."

Expliquer la maladie par le témoignage

Pour aider les plus jeunes, il s'est donc lancé dans la création de livres illustrés pour enfants. Il en a déjà réalisé huit. Ce sont de petits livres téléchargeables gratuitement en PDF (en français et en anglais). Chaque livre est basé sur l'histoire d'un enfant réel. Cela permet d'expliquer la maladie avec des témoignages, pour que les enfants puissent s'identifier. "Malgré les épreuves on peut vivre normalement. Je voulais leur donner de la force et du courage. Il faut bien se rendre compte que le diabète de type 1 n'a rien à voir avec le diabète de type 2. L'alimentation n'a rien à voir, c'est une maladie auto-immune."

Julien Thiebaut a également sorti un livre à destination des adolescents. C'est un guide (en anglais) intitulé #T1dDoesntStopUs.

"C'est pour les aider à vivre cette période particulière. Les hormones ont une influence sur le diabète." Le guide propose des explications sur la maladie, des conseils pour la vie au quotidien ainsi que des témoignages d'adolescents et de professionnels de santé. Il est disponible sur Amazon.