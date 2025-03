Livre. "L'Interprète" de Thierry Marignac : Le Havre, décor d'une enquête haletante

Après Anvers puis Hambourg dans de précédents ouvrages, c'est Le Havre qui sert de décor au dernier roman de Thierry Marignac, intitulé L'Interprète, publié chez Konfident Noir. L'écrivain reconnaît volontiers son penchant pour les ambiances portuaires. "La différence, avec Le Havre, c'est quand même que j'y ai vécu pendant deux ans et demi", souligne-t-il. Du terminal croisière au marché aux poissons, en passant par la digue nord, "je trouvais qu'il y avait une atmosphère particulière", poursuit Thierry Marignac.

Thierry Marignac connaît bien la ville du Havre pour y avoir séjourné plus de deux ans. Elle est aujourd'hui le décor de son dernier roman. - Danil Doubschine

Un meurtre à Saint-François

C'est précisément le quartier Saint-François et son petit marché qui sont le théâtre d'un meurtre, point de départ de son récit. Le corps sans vie d'un homme y est retrouvé au petit matin. L'arme du crime ? Un poignard orné d'une inscription en cyrillique. "L'Interprète", le héros du titre, est sollicité par la police judiciaire pour la traduire… Ce ne sera que le début de sa collaboration à cette enquête.

Un personnage inspiré, là aussi, par le vécu de l'auteur, à l'origine de 90 traductions en anglais et en russe. "J'ai aussi travaillé pour le tribunal de première instance de Bruxelles comme traducteur interprète, je me sers donc de cette expérience", poursuit le romancier. Si le duo de flics - un élégant à lunettes et un géant plus pataud - est sorti de son imagination, Thierry Marignac a bien été amené à traduire des interrogatoires, comme son héros.

Du Havre à Londres

Après les rades de Saint-François et les grandes avenues venteuses du Havre, le récit entraîne par la suite le lecteur jusqu'à Londres et en Ecosse. Dans le sillage d'un truculent artiste contemporain russe, sur les traces d'un Géorgien à la réputation sulfureuse, le roman s'intéresse à une opération de guerre de l'information menée par les services secrets britanniques. On vire alors vers le roman d'espionnage… "Plutôt de para-espionnage, précise Thierry Marignac, c'est un polar, une enquête, ce sont des policiers et non des espions… Mais on tombe dans un monde parallèle à celui de l'espionnage." Egalement journaliste, l'auteur estime que les métiers de l'information ont "des aspects communs" avec ceux du renseignement. "Sur le plan romanesque, c'est fabuleux."

Pratique. "L'Interprète", de Thierry Marignac, paru aux éditions Konfident Noir. L'auteur dédicacera son ouvrage de 15h à 18h à la Fnac du Havre, samedi 15 mars. Entrée libre.