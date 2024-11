Le Havre. Stanislas Petrosky, le croque-mort devenu auteur de polars

L'histoire de Stanislas Petrosky s'écrit d'abord non loin du Havre : il naît à Saint-Romain-de-Colbosc en 1970. Il multiplie cependant les virées à la plage, puis dans les cinémas et les bars havrais, avant de venir étudier à l'adolescence au CFA, alors situé dans le quartier de l'Observatoire. Le jeune menuisier est apprenti dans une entreprise de pompes funèbres. On lui confie la fabrication des cercueils. Le début d'une vocation. "De là, j'ai commencé à passer tous les diplômes du funéraire. En 1991, à la sortie du service militaire, j'ai fait une école pour devenir thanatopracteur." Un métier atypique et finalement peu connu qu'il exercera jusqu'en 2017.

Une passion pour les morts…

"Je me suis découvert une passion pour la thanatopraxie. Mais si j'avais été moins fainéant, j'aurais fait des études pour devenir médecin légiste. La médecine légale a cette dimension criminalistique (N.D.L.R. : recherche scientifique des circonstances et des auteurs de la commission d'une infraction). Seulement, pour faire ça, il fait faire beaucoup d'études. Alors j'ai trouvé ce qui s'en rapprochait le plus, la thanatopraxie." Dès 1994, Stanislas Petrosky transmet son savoir. Il devient maître de stage, puis, rapidement, donne des cours. Il est toujours enseignant aujourd'hui, à raison de deux sessions par an.

... et pour la littérature

L'autre passion de Stanislas Petrosky le saisit dès le service militaire. "C'est assez bizarre, mais c'est l'armée qui m'a fait lire dès l'âge de 20 ans. J'étais au service des transmissions et on travaillait de nuit. Il n'y avait pas Netflix. Je découvre alors Ernest Emingway et Frédéric Dard. J'ai dévoré les San Antonio en quelques mois. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature noire des années cinquante à quatre-vingt." En 2012, il franchit le pas et prend la plume. Il crée un personnage, Luc Mandoline, un embaumeur enquêteur, qu'il prête à des auteurs, dont Franck Thilliez, chargés d'écrire ses aventures. Il monte dans le même temps une première maison d'édition pour publier les livres et se consacre désormais à plein temps à la littérature. Il signe en 2018 le treizième et dernier tome des aventures de son héros, intitulé Un Havre de paix.

Stanislas Petrosky s'est installé un an plus tôt au Havre. Il a écrit plusieurs histoires qui s'y déroulent, dont Dieu pardonne, lui pas (2017), une aventure de son curé exorciste Requiem, basée sur la célèbre affaire Jules Durand. "On est là sur une affaire Dreyfus du syndicalisme. La série Requiem est humoristique, mais chaque livre traite d'un sujet extrêmement dur. Ici, c'est le néo-nazisme. J'aime les faits divers et les affaires criminelles pour ce qu'ils nous apprennent de l'histoire d'une époque."

Le Havre, cadre inspirant

pour les polars

Et Stanislas Petrosky de citer la récente série d'Arte De Grâce pour décrire le potentiel du Havre en matière de polar. "L'aspect portuaire de la ville offre tous les fantasmes possibles. Ne serait-ce qu'en termes de voyage, de départs et d'arrivées. La cité océane est par exemple citée dans l'affaire Seznec en tant que port de commerce. Je travaille actuellement sur le quatrième tome de ma série Surin d'Apache qui déroule pendant la IIIe République. A cette époque, la ville recevait des grands congrès d'anarchistes. Ce qui est logique pour une très grande ville ouvrière. Tout cela est très intéressant."