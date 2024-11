Octeville-sur-Mer. A 43 ans, il sort un polar qu'il avait commencé à écrire adolescent

Julien Guillevic, 43 ans, habitant de Rolleville et agent des douanes au Havre, signe son premier livre Apprenti détective (éditions Maïa). C'est un polar.

Il a commencé à écrire l'ouvrage il y a 27 ans quand il était adolescent à Octeville-sur-Mer. "J'avais 16 ans. A cette époque j'allais chercher mon bus à pied, la nuit, dans la campagne. J'étais mort de peur mais comme j'étais un adolescent fier et que je ne voulais pas le dire à mes amis, j'ai préféré garder ça pour moi. J'ai commencé à écrire, griffonner sur des bouts de papier cachés sous mon lit. Au fil des semaines, ça a fait des histoires."

Il s'est remis à l'écriture lors du Covid

C'est lors du Covid que Julien Guillevic est retombé sur ses écrits et a décidé d'imaginer une fin à son histoire. Sur les conseils de sa femme, il a envoyé son manuscrit au comité de lecture des éditions Maïa. Ce dernier a été conquis et lui a proposé de publier son roman. Apprenti détective est disponible en librairie et sur les sites de diverses librairies en ligne.

Julien Guillevic, auteur du polar "Apprenti détective" Impossible de lire le son.

Pour faire connaître son polar, Julien Guillevic a écumé les marchés de la région l'été dernier comme à Montivilliers, Octeville-sur-Mer, Rolleville et le salon du livre de Turretot. Cela lui a permis de vendre plus de 200 ouvrages. Si vous voulez le rencontrer, il sera présent dimanche 1er décembre au 6e salon du livre de Montville à l'espace Jean-Loup Chrétien.