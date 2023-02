Cinéma. "The Fabelmans", le nouveau film de Steven Spielberg

Le nouveau film de Steven Spielberg nous raconte les secrets enfouis du réalisateur qu'il n'avait pas osé aborder jusqu'ici. Si le réalisateur d'E.T l'Extra-terrestre, Jurassic Park ou encore du film Les dents de la mer a toujours avoué mettre une petite partie de son enfance dans chacun de ses films, c'est aujourd'hui avec The Fabelmans qu'il traduit la façon dont sa famille a volé en éclat, mais aussi comment il est devenu celui qu'il est aujourd'hui.

Un film à ne pas manquer, celui-ci a déjà obtenu plusieurs Golden Globes : celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film dramatique et totalise pas moins de sept nominations aux Oscars, dont la cérémonie se déroulera le 12 mars prochain, à Los Angeles.

Ce film nous plonge dans l'Amérique des années 50-60. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman (joué par Gabriel LaBelle) passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi (jouée par Michelle Williams), dotée d'un tempérament artistique, son père Burt (joué par Paul Dano), scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.