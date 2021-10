Le célèbre film TAXI de Luc Besson adapté pour la télévision

L'histoire de l'inspecteur de police marseillais s'acoquinant avec un chauffeur du taxi fou du volant pour arrêter une bande de braqueurs fera prochainement les belles heures de TF1, selon Lefilmfrancais.com.

Luc Besson, via sa société EuropaCorp TV, reformatera Taxi pour les besoins du petit écran et de TF1, comme il a l'a fait précédemment avec Le Transporteur pour M6 et Arthur et les Minimoys pour France Télévisions, tout deux inédits à la télévision.

Saga sortie dans les salles obscures entre 1998 et 2007, Taxi totalise 27,6 millions d'entrées. Samy Naceri, Frédéric Diefenthal et Marion Cotillard (à l'exception du quatrième volet) y tenaient les premiers rôles.

Luc Besson et TF1 ont également en chantier No Limit, série mêlant polar et comédie portée par Vincent Elbaz.