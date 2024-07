Télévision. La série policière "Joseph" en tournage dans la Manche

Le réalisateur Lucien Jean-Baptiste et ses équipes de la série policière "Joseph" ont posé leurs caméras cet été dans la Manche pour le tournage de plusieurs épisodes diffusés sur TF1. Ce fut le cas notamment mercredi 10 juillet à Fermanville.

Six épisodes au menu

Des scènes ont aussi été tournées dans la Hague ou encore à Cherbourg, et l'ont également été jeudi 11 juillet à Valognes. La série, produite par Nolita TV et Zamba productions, sera diffusée sur TF1, et se composera de six épisodes. Aucune date de diffusion sur TF1 n'a été dévoilée pour l'instant.