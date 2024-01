Manche. La Meilleure boulangerie de France : qui remporte le duel entre Carentan et La Haye-du-Puits ?

Caroline et Lucas, qui tiennent La boulangerie Tout simplement à Carentan, remportent le duel qui les opposait à la boulangerie Ganivet de La Haye-du-Puits dans l'émission La Meilleure boulangerie de France diffusée ce mardi 23 janvier sur M6.

• Lire aussi. Meilleure boulangerie de France. La Maison Barbet, à Lisieux, l'emporte face à l'établissement havrais

Et c'est un deuxième duel manchois qui se prépare, entre Madeline et Romain qui tiennent la boulangerie La Madeleine à Saint-Pierre-Eglise et Chloé et Romain, à la tête de La maison Chatel implantée à Cherbourg-en-Cotentin. Le programme est diffusé ce mercredi 24 janvier à 18h30.

• Lire aussi. Télévision. La Meilleure boulangerie de France arrive en Normandie : découvrez les 10 commerces concernés