Manche. Cette boulangerie de Carentan participe a une émission sur M6

Caroline El Adly et Lucas Donato seront sur M6, mardi 23 janvier à 18h30. Ils tiennent la boulangerie Tout simplement à Carentan et participent à l'émission La meilleure boulangerie de France. Toute la semaine du lundi 22 au vendredi 26 janvier, il n'y a que des boutiques normandes en compétition. Les Carentanais vont affronter une autre boutique de la Manche, la Maison Ganivet à La Haye-du-Puits. "Les concours, on aime ça", assure Caroline El Adly, pour expliquer leur présence dans le programme.

Le tournage a eu lieu le 6 juin dernier. "Heureusement que ce n'était pas cette année avec le 80e anniversaire du Débarquement", sourit Lucas Donato. Mais la journée a été tout de même bien chargée, entre achalander la boutique et gérer les caméras et les épreuves de l'émission.

