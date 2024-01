Télévision. La Meilleure boulangerie de France arrive en Normandie : découvrez les 10 commerces concernés

La Meilleure boulangerie de France, émission phare de M6 dont c'est la 11e saison, arrive en Normandie, du lundi 22 au vendredi 26 janvier. Les trois jurés, experts gastronomiques - Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran - vont découvrir dix boulangeries dans trois des cinq départements de la région. Les voici.

Dans le Calvados

Le Calvados compte le plus grand nombre de boulangeries sélectionnées pour ce concours régional.

A Caen, deux commerces sont concernés : la boulangerie Graines de copains, fondée en 2022 par Louis et Vincent ; La Fabrique de fa mie, gérée par Romain et Marion et ouverte en décembre 2021. Ces deux boulangeries seront opposées le vendredi 26 janvier.

A Amfreville, la boulangerie de Simon et Martin, L'Atelier T55, aura les honneurs du petit écran le jeudi 25 janvier. Le commerce ouvert en 2022 sera confronté à La Panetière, une boutique tenue depuis 2021 par Yann et Romain, à Ouistreham.

A Lisieux, Nicolas et Théo, de la Maison Barbet, boulangerie ouverte voilà plusieurs années, vont tenter leur chance lors de ce concours. Et contrairement aux quatre commerces déjà cités, ils seront confrontés à une boulangerie d'un autre département normand, le lundi 22 janvier.

Dans la Manche

Après le Calvados, la Manche est le département avec le plus de commerces en lice.

A Carentan-les-Marais, Lucas et Caroline ont repris une boulangerie en juillet 2022. Le couple est à la tête de Tout simplement. Ils auront face à eux Bernard-Henri et Aurélie, de la Maison Ganivet, implantée à La Haye. Le propriétaire tient son commerce depuis mai 2022. Diffusion le mardi 23 janvier.

A Saint-Pierre-Eglise, Romain a repris La Madeleine en juillet 2022 avec sa compagne Madeline. Mercredi 24 janvier, ils auront face à eux une autre boulangerie du Cotentin, Chatel, implantée à Cherbourg. A sa tête depuis 2021, Romain et sa femme Chloé.

En Seine-Maritime

Nous l'évoquions plus haut : la Maison Barbet, à Lisieux, sera opposée à une boulangerie de Seine-Maritime, baptisée Les Inséparables. Elle a été ouverte récemment au Havre, en février 2023, par Philippe et Céline.

Le déroulé de chaque émission

Pendant une semaine, le jury de l'émission se rend dans une région et part à la rencontre de boulangers. Chaque jour, deux boulangeries s'affrontent sur plusieurs épreuves : la présentation de la boutique, le produit fétiche, le pain signature et un défi concocté par les jurés. Le vendredi, la meilleure boulangerie de la région concernée est désignée et participera à la sélection nationale.

Qui compose le jury ?

Le jury de l'émission est composé de Bruno Cormerais, boulanger meilleur ouvrier de France (2004), présent à l'écran depuis 2013, Noëmie Honiat, chef pâtissière finaliste de Top Chef en 2014 et du chef étoilé Michel Sarran, juré de Top Chef de 2014 à 2021.

La diffusion

Du lundi 22 au vendredi 26 janvier, à 18 h 30 sur M6.