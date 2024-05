Nord-Cotentin. Un camion accidenté : le conducteur blessé, la circulation interrompue

Un homme âgé de 45 ans au volant d'un camion transportant de la terre a été légèrement blessé après un accident jeudi 16 mai, vers 11h, à hauteur du lieu-dit Le Pied Sablon à Fermanville. Il s'agit de la route départementale 116 qui longe le littoral entre Cherbourg et Barfleur.

Le camion au milieu de la chaussée

Une partie du chargement s'est renversée au milieu de la chaussée. La route a dû être fermée à la circulation pendant plusieurs heures le temps des opérations de relevage et du nettoyage. L'intervention a mobilisé au total neuf sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise et Tourlaville. La victime a été transportée à l'hôpital Pasteur à Cherbourg.

Par ailleurs, à proximité, un accident entre trois voitures ce même jour, mais cette fois-ci vers 17h et sur la commune du Theil (D56), où une femme âgée de 47 ans a été blessée légèrement et transportée à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Six autres personnes impliquées sont indemnes.

