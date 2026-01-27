En ce moment Love'n'Tendresse Eddy DE PRETTO
Près de Rouen. Disparition inquiétante : la police lance un appel à témoins pour retrouver Julie Ragot, jeune mineure, de Canteleu

Sécurité. La police de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour une disparition inquiétante de personne mineure. Julie Ragot, 16 ans, a disparu à Canteleu dimanche 25 janvier et aurait été aperçue le lendemain dans les transports en commun.

Publié le 27/01/2026 à 17h22 - Par Pierre Durand-Gratian
Julie Ragot a disparu sur la commune de Canteleu, dimanche 25 janvier. - DR

La police de Seine-Maritime juge désormais cette disparition comme inquiétante et lance un appel à témoins.

Julie Ragot, 16 ans, a disparu sur la commune de Canteleu, dimanche 25 janvier entre 18h15 et 19h. Elle aurait été vue pour la dernière fois dans le métro et les lignes Teor de l'agglomération de Rouen, lundi 26 janvier.

Selon les policiers, elle portait un manteau rouge/violet, un jean bleu clair et des tennis blanches. Elle mesure 1,70m, est mince, a les yeux marron et porte des lunettes.

Si vous avez des informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

