Fécamp. Il se présente ivre au commissariat, au volant de sa voiture sans permis

La soirée a été un peu trop arrosée pour cet homme de 54 ans.

Cet habitant de Fécamp s'est présenté mardi 27 janvier vers 2h20 au commissariat de police de Fécamp. Plutôt dans la soirée, les policiers s'étaient rendus à son domicile pour une intervention. Ne trouvant plus son téléphone portable, il s'est rendu au commissariat pour s'en expliquer.

Très fortement alcoolisé

L'homme a fait le déplacement avec sa voiture sans permis qu'il a garée sur une place de stationnement réservée aux forces de l'ordre. Dans le commissariat, il titube et a du mal à s'exprimer. Il reconnaît devant les forces de l'ordre avoir bu et avoir pris le volant. Il a été contrôlé à 2,44 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue.