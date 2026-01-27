Près de Caen. Quinté + : un joueur remporte près de 336 000€ au PMU

La chance sourit aux Blanvillais ! Dimanche 25 janvier 2026, un parieur chanceux a remporté la somme exceptionnelle de 335 999€ en misant seulement 2€ au Quinté + spot à l'occasion du Prix d'Amérique Legend Race.

Le ticket gagnant a été validé au Café de la Place, un établissement bien connu des habitués de la commune. Grâce à ce gain, le joueur entre dans le cercle très fermé des "grands gagnants PMU" une catégorie réservée aux parieurs ayant remporté plus de 100 000€. Depuis le 1er janvier 2026, ils sont déjà 15 à avoir atteint ce seuil en France.

Une première pour l'établissement du Café de la place

Pour Nicolas Adam, propriétaire du Café de la Place depuis cinq ans, cet événement est une première comme il l'explique à l'entreprise PMU : "L'an dernier, un gain de 27 000€ avait été remporté ici, mais plus de 100 000€, c'est une grande première. Le gagnant n'est pas encore venu réclamer son gain. Pour rester discret, il a sans doute préféré le faire dans un autre point de vente." Même sans connaître l'identité du vainqueur, l'annonce a créé une véritable effervescence. "Tout le monde est au courant grâce au chèque factice affiché en vitrine. Chacun se demande qui peut bien être le grand gagnant. Ça met de l'animation dans le café."

En 2025, deux gains supérieurs à 100 000€ avaient déjà été enregistrés dans le département du Calvados : 181 564€ à Deauville en mai et 176 436€ à Saint-Aubin-sur-Mer en septembre.