En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Quinté + : un joueur remporte près de 336 000€ au PMU

Loisir. Dimanche 25 janvier, à Blainville-sur-Orne, un parieur a gagné la somme de 335 999€ en jouant au Quinté + en misant seulement 2€.

Publié le 27/01/2026 à 18h26 - Par Elvire Alix
Près de Caen. Quinté + : un joueur remporte près de 336 000€ au PMU
Le gagnant a rejoint le club des "Grands gagnants du PMU". - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La chance sourit aux Blanvillais ! Dimanche 25 janvier 2026, un parieur chanceux a remporté la somme exceptionnelle de 335 999€ en misant seulement 2€ au Quinté + spot à l'occasion du Prix d'Amérique Legend Race.

Le ticket gagnant a été validé au Café de la Place, un établissement bien connu des habitués de la commune. Grâce à ce gain, le joueur entre dans le cercle très fermé des "grands gagnants PMU" une catégorie réservée aux parieurs ayant remporté plus de 100 000€. Depuis le 1er janvier 2026, ils sont déjà 15 à avoir atteint ce seuil en France.

Une première pour l'établissement du Café de la place

Pour Nicolas Adam, propriétaire du Café de la Place depuis cinq ans, cet événement est une première comme il l'explique à l'entreprise PMU : "L'an dernier, un gain de 27 000€ avait été remporté ici, mais plus de 100 000€, c'est une grande première. Le gagnant n'est pas encore venu réclamer son gain. Pour rester discret, il a sans doute préféré le faire dans un autre point de vente." Même sans connaître l'identité du vainqueur, l'annonce a créé une véritable effervescence. "Tout le monde est au courant grâce au chèque factice affiché en vitrine. Chacun se demande qui peut bien être le grand gagnant. Ça met de l'animation dans le café."

En 2025, deux gains supérieurs à 100 000€ avaient déjà été enregistrés dans le département du Calvados : 181 564€ à Deauville en mai et 176 436€ à Saint-Aubin-sur-Mer en septembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Quinté + : un joueur remporte près de 336 000€ au PMU
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple