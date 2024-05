Seine-Maritime. Il mise 2 euros au Quinté+, un parieur remporte plus de 280 000 euros

C'est une heureuse nouvelle pour ce parieur. Dimanche 12 mai, un homme a misé 2 euros en jouant au Quinté+ au Tabac Presse Loto de Canteleu, près de Rouen. Il a remporté la somme de 283 466 euros.

74 gagnants depuis le début de 2024

Selon PMU, "à l'heure actuelle, ils sont 74 grands gagnants à avoir remporté une telle somme depuis le début de l'année 2024". Il s'agit du deuxième dans le département de Seine-Maritime, "le premier ayant remporté 408 171 euros en mars au Havre".

"C'est la première fois qu'un aussi gros gain est remporté"

"Cela fait 19 ans que je détiens l'affaire et c'est la première fois qu'un aussi gros gain est remporté", indique M. Evrad, le propriétaire de l'établissement où le pari a été joué. Le gagnant est venu réclamer son gain mardi 14 mai au matin. "C'est un de mes fidèles clients, il joue depuis le début. Je suis très content pour lui", ajoute-t-il.

Bien sûr, il préfère rester discret. D'autant plus que "la nouvelle commence à se répandre et est au cœur de toutes les discussions", assure le gérant. "J'ai même remarqué une plus forte affluence depuis. J'espère que d'autres gains seront remportés prochainement", conclut-il.

Un seul grand gagnant en 2023

En 2023, d'après l'entreprise PMU, seul un grand gagnant en Seine-Maritime avait remporté une telle somme : 149 445 euros en août à Saint-Nicolas-d'Aliermont. La même année, la Normandie avait connu 13 grands gagnants : quatre dans le Calvados, quatre dans l'Eure, trois dans la Manche, un dans l'Orne et un en Seine-Maritime.