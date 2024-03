Normandie. Des gains à plus de 200 000 et 400 000 euros : deux gros gagnants PMU dans la région

La région Normandie porte chance à deux parieurs PMU du Quinté +. Dimanche 17 mars, un parieur de Honfleur a remporté la somme de 204 132 euros dans le bar-tabac Le Fontenoy en jouant au Quinté +, tandis qu'un second parieur a remporté la coquette somme de 408 171 euros en jouant au Quinté + Sport dans le bar-tabac presse Les Champs Elysées au Havre.

"Cela fait 17 ans que mon mari et moi détenons l'établissement et c'est la deuxième fois qu'un gain aussi important est remporté, explique François Drouet, la propriétaire du Fontenoy. 129 000 euros avaient été gagnés il y a une dizaine d'années. Le mystère perdure pour le moment car nous ne savons pas qui est l'heureux gagnant. Nous sommes en tout cas très heureux pour lui."

"Il y a 15 ans, un client avait remporté 500 000 euros au Cash de la FDJ, relate de son côté Olivier Lerat, propriétaire des Champs Elysées. Mais en 16 ans depuis que je tiens l'affaire, c'est la première fois qu'un aussi gros gain PMU est remporté. Cette nouvelle va apporter de l'animation, je suis très content. Je suis également très heureux pour le gagnant car il le mérite. Il fait partie de ma clientèle d'habitués, il vient tous les matins et joue exclusivement des Quinté + Sport. Dès qu'il aura reçu son chèque, nous fêterons ensemble ce beau gain."

Des grands gagnants normands

Ils deviennent des grands gagnants PMU puisqu'ils ont remporté une somme supérieure à 100 000 euros. Si, à l'heure actuelle, ils sont 49 grands gagnants à avoir remporté une telle somme depuis le début de l'année 2024, il s'agit des deux premiers dans le département du Calvados et de Seine-Maritime et des quatrième et cinquième dans la région Normandie, le premier grand gagnant ayant remporté 117 816 euros en janvier à Lessay dans la Manche et le second 149 486 euros en février à L'Aigle dans l'Orne.